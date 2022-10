Carmen Alcayde cuenta cómo se siente tras anunciar su separación

Carmen Alcayde no pasa por uno de sus mejores momentos. Tras revelar hace unos días que está tramitando el divorcio después de 19 años casada y 30 años de relación, la presentadora ha explicado que no quiere ahondar en este tema y que ha dicho que "no" a muchas entrevistas en diferentes medios de comunicación, pero que después de haber anunciado el divorcio siente que ha soltado mucho "lastre".

VER GALERÍA

Recordamos la romántica boda de Carmen Alcayde y por qué le costó tanto casarse

"Me han llegado muchos mensajes que me han llegado a deprimir, cuando yo estaba tan contenta, liberada. Es un momento complicado, pero estoy bien porque hemos tomado esta decisión para estar bien. Cuando algo no va bien y no eres feliz hay que coger las riendas de tu vida porque mañana puede pasarte algo malo", ha dicho la colaboradora en Sálvame, donde además ha asegurado que a su exmarido le ha parecido bien que lo contara en el programa porque entendía que así se iba a sentir más arropada por sus compañeros. "Es mejor haberlo dicho aquí por si saliera una foto o alguien se enterara por otro lado", ha añadido Carmen.

Sin intención de volver a enamorarse por ahora, la que fuera presentadora de Aquí hay tomate ha explicado que ni ella ni Eduardo están en un momento en el que sientan que pueden conocer a otras personas: "No imagino para nada enamorándome ahora. Lo que quiero es estar sola. No va a salir nada porque es una separación de 30 años de mutuo acuerdo. Además, él no es un personaje públicio porque ni siquiera ha posado conmigo en un photocall", ha continuado diciendo la colaboradora, que también ha explicado que la separación se ha hecho para que cada uno consiga su propia felicidad, pueda poner su propia música en casa, bailar y disfrutar de las pequeñas cosas que se les vaya ocurriendo en su nueva vida.

VER GALERÍA

La colaboradora de Mediaset ha revelado además que este verano es cuando se dio cuenta de que las cosas no iban tan bien como ellos creían y fue entonces cuando su cabeza le hizo "click". "Quiero que quede claro que yo me quiero encontrar a mí misma pero que él jamás me ha anulado como persona. Siempre hemos tenido mucha libertad. Le dije que teníamos que hablar y él ya me dijo que ya estaba de acuerdo con lo que le iba a decir", ha explicado Carmen, que ha vuelto a hacer hincapié en que la separación ha sido para que sus tres hijos (Carmen Lucía, en 2009; Eduardo, en 2010, y Olivia, en 2014). estén bien. Además, Alcayde ha confesado que no ha querido quedarse en el domicilio conyugal, a pesar de que la ley se lo permitiría. "Podía pelear por la casa, pero es suya y le quiero todavía. No le quiero echar ni he querido meterme en esa guerra. Por eso he alquilado un piso con su beneplácito, de hecho él ha hecho algunas visitas. Me he ido para no fastidiarle la vida y su casa". ha comentado.

Carmen Alcayde revela la parte más difícil de su trabajo y que tiene que ver con sus hijos

Antes de tomar esta complida decisión, Carmen, que conoció a Eduardo en 1993 cuando ambos tenían 20 años, ha confesado que nuna había pensado en separarse porque su sueño siempre había sido estar con él hasta el final de los días. "Es verdad que una vez tomé la decisión me di cuenta que tenía que haber hecho hace un año. Y además, hubo un momento, cuando gané el Sálvame MediaFest, que canté, bailé y fui feliz. Fue un click sin saberlo. Me encanta cantar y a él no le gustaba como cantaba".