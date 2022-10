Carmen Alcayde anuncia que se separa tras 19 años de matrimonio

Carmen Alycade ha sorprendido a todos los espectadores con la noticia de su separación. Tras 19 años de matrimonio y 30 años de relación, la presentadora ha explicado en Sálvame que pasa por un momento delicado y que se ha quitado el anillo de casada hace tan solo unos días, después de que Eduardo, su expareja, también tomara la decisión de no llevar más la alianza. "Todavía tengo la marca, pero no me ha dolido quitármelo. Es algo normal, aunque lo llevaba integrado y era algo simbólico. Eso sí, me ha dado penita dejarlo en un cajón porque ha sido mucho tiempo. Estamos en trámites de separación y ha sido una decisión difícil pero creo que acertada", ha confesado la colaboradora con la voz entrecortada en el programa de Telecinco, donde además ha dicho que su estado anímico no es muy bueno. Sobre una posible reconciliación, Carmen ha asegurado que no sabe qué puede pasar en un futuro porque cuando eran novios estuvieron 3 años alejados y después volvieron para casarse.

VER GALERÍA

Enfados, poco interés... Jorge Javier y Carmen Alcayde cuentan secretos de su pasado juntos en televisión

Con tres hijos en común (Carmen, Olivia y Eduardo), Alcayde ha explicado que no piensa en si volverán o no a retomar su relación porque son cosas que no se pueden planear, pero ha revelado que prefiere vivir el presente, un momento doloroso en el que no están juntos. "Me he separado y ya está. Ha sido de mutuo acuerdo. Era una relación normal y nos llevábamos genial pero estábamos jugando a la cuerda y uno tiraba a un lado y otro al otro desde hace tiempo. Cada uno quería hacer cosas diferentes y discutíamos por tonterías", ha dicho la periodista, que además ha añadido que hablaron y se dijeron que necesitaban dar una oportuniidad para ver que realmente no hacían cosas juntos. "Estamos en el siglo XXI y no pasa nada. Vamos cada uno por su lado y ya está", ha dicho.

VER GALERÍA

Carmen Alcayde revela la parte más difícil de su trabajo y que tiene que ver con sus hijos