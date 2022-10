Recordamos la romántica boda de Carmen Alcayde y por qué le costó tanto casarse

"Estamos en trámites de separación. Ha sido una decisión difícil, pero creo que acertada". Con estas palabras anunciaba Carmen Alcayde que ponía fin a su matrimonio con Eduardo Primo de Arnau, padre de sus tres hijos, Carmen Lucía (2009); Eduardo (2010) y Olivia (2014). "Lo quiero muchísimo y siempre he estado muy cómoda con él. Nos llevamos bien y nos vamos a seguir querendo. Uno tomó la decisión y el otro lo estaba pidiendo a gritos", comentó sobre su reciente ruptura.

- Carmen Alcayde anuncia que se separa tras 19 años de matrimonio

Carmen y Eduardo se conocieron en 1993, cuando ambos tenían 20 años. Sin embargo, cinco años después, en 1998, decidieron tomarse un tiempo. ¿El motivo? La negativa de Eduardo a casarse porque, en palabras de la periodista, "le agobiaba la boda y no le gustaba nada ser protagonista".

En una entrevista concedida el pasado verano al equipo de Outdoor, la periodista recordó entre risas que Eduardo nunca le llegó a pedir matrimonio. "Se lo pedí yo a punta de pistola", bromeó. "Estuvimos juntos desde los 20 a los 25. Le dejé porque yo me quería casar y tener hijos", confesó. "Él no quería casarse, así que yo tuve novietes que sí se querían casar conmigo, pero no me apañaban. Entonces volví con él y usé la técnica que nunca me ha fallado: llorar. Lloré y lloré hasta que mi casa era el río Nilo", continuó diciendo entre risas. "Y entonces un día le dije: 'Cariño, qué te cuesta un día en tu vida, el día de la boda, con un trauma de toda la mía. Y por ahí le pillé. Me dijo que tenía razón", concluyó.

- Enfados, poco interés... Jorge Javier y Carmen Alcayde cuentan secretos de su pasado juntos en televisión

La boda se celebró el 11 de julio del año 2003. Era viernes y al enlace asistieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja. Carmen presentaba en aquel momento uno de los programas de mayor éxito de Telecinco, Aquí hay tomate, pero entre los invitados no figuraba su compañero Jorge Javier Vázquez. El padrino fue Pedro, hermano de la novia, y la madrina fue Mª Dolores Aranu, madre del novio. El enlace se celebró en Valencia, tierra natal de la periodista, en una capilla cercana a su vivienda de toda la vida. El banquete y la fiesta posterior tuvo lugar en la Masía de La Vallesa de Mandor, donde recientemente se casaba otra periodista, Marina Valdés, de laSexta.

La novia, que en aquel momento tenía 30 años, llevaba un vestido blanco con corpiño y un original velo. Este complemento no dejó indiferente a nadie y Jorge Javier Vázquez hizo este irónico comentario en el programa. "Me encantó el tocado. Esa redecilla para envolver naranjas va muy bien". Carmen se emocionó al recordar su boda en Aquí es tomate y aseguró que ella se sentía "muy guapa".

Meses antes de anunciar su separación, Carmen Alcayde se mostraba muy enamorada de su marido. "Somos muy amigos y tenemos mucha química", declaró. Ahora, tras tomar la decisión más difícil de su vida, necesita encontrarse a sí misma. "No he estado sola desde hace 30 años y quiero ver cómo es", comentó. "Quiero cantar, bailar... Es una metáfora. No es que no lo puediera hacer con él... No hay ni buenos ni malos ni mejores ni peores, solo que somos diferentes", afirmó con gran pesar.