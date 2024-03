Jake Lloyd, el niño de 'Star Wars', ingresado en un centro de salud mental

Jack Lloyd, el niño que dio vida a Anakin Skywalker en la película de Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma, está ingresado en un centro de rehabilitación por esquizofrenia. Su madre, Lisa Lloyd, ha concedido una entrevista al medio estadounidense Scripps News en la que ha hablado de la enfermedad de su hijo, que desde hace diez meses permanece en un centro de rehabilitación por un brote psicótico a causa de sus problemas de salud mental.

Mucho se ha hablado de los posibles dilemas que esconde la fama a tan temprana edad, sin embargo en su caso parece ser genético. Lisa negó que el acoso escolar que sufrió tras su participación en Star Wars: La Amenaza fantasma fue lo que condujo a Jake a sus problemas con la salud mental: "Habría sucedido de todos modos. Yo creo que fue genético. Y su psiquiatra también está de acuerdo en que Jake iba a volverse esquizofrénico. Todo el mundo le da mucha importancia a eso. Y es bastante molesto para mí porque Jake era un niño pequeño cuando salió, y realmente no sintió todo eso porque no lo dejé".

"La gente dice que renunció por Star Wars a la actuación. Nada tiene que ver con eso. Tenía que ver con nuestra familia. Y estábamos pasando por un divorcio. Las cosas estaban inestables y un poco difíciles. Y Jake ya no parecía divertirse mucho haciendo audiciones", ha contado su madre en una entrevista de lo más reveladora. Lisa ha querido corroborar lo mucho que le gustó a su hijo participar en Star Wars. " Se divirtió mucho. Me encantaría que se recuperara lo suficiente como para poder hacer algo, y estoy segura de que a él tal vez le gustaría. No puede ahora, pero nunca se sabe cuánto va a mejorar. Así que ya veremos. Estamos en un lugar mucho mejor", asegura con esperanza. "Todos queremos a Jake y queremos estar cerca de él. Solo quiero que sea feliz", insiste.

Jake, que ahora tiene 35 años, padece problemas de salud mental desde joven y fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide después de sufrir un brote psicótico y confesar "que había gente que le seguía" y llegó a tener serios problemas con la justicia después de parar el coche en plena carretera o de estrellar su vehículo a causa de un brote psicótico.

El actor lleva diez meses ingresado de los 18 que dura el programa y su madre considera que su ingreso le ha hecho ser más como era él ante de la enfermedad. "Es como recuperar más del antiguo Jake, porque siempre ha sido muy sociable, hasta que se volvió esquizofrénico". Con motivo de su cumpleaños madre e hijo salieron al cine a ver la película Wonka, de Timothée Chalamet. "A él realmente le encantó. Esa era una de las cosas que no podíamos hacer cuando no tomaba la medicación: ver películas. Simplemente no tenía la capacidad de atención para ello".