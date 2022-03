'Star Wars' llega a su fin pero, ¿cómo acabará según sus protagonistas?

Este viernes 20 de diciembre se estrena en España El ascenso de Skywalker, la nueva película de la saga que pondrá fin a más de 40 años de historias. Los más fans de la franquicia no pueden evitar preguntarse qué nos espera en este nuevo filme, el noveno, protagonizado por Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe) y Keri Russell (Zorii Bliss). ¿Habrá guiños al origen? ¿Rey pasará al lado oscuro? ¿Volveremos a ver a Leia (Carrie Fisher)? Muchas son las preguntas que despierta pero el equipo de la película y su director, J.J. Abrams, respondieron durante un encuentro con Efe en Los Ángeles días antes del gran estreno.

Aunque ya se han desvelado muchas cosas en los últimos meses y cada una de sus palabras se mira y remira, el reparto coincidió en que esta cinta es un homenaje a los fans que durante tantos años han seguido el fenómeno Star Wars. Algunos de los datos que desvelaron son, por ejemplo, la reiteración de que Carrie Fisher, que falleció en 2016 a los 60 años, estará en la película. Será gracias a un metraje no utilizado en el episodio VII, El despertar de la fuerza. "No había forma de contar la historia sin Leia, así que tomamos escenas que no usamos y escribimos otras nuevas que sucedían en torno a Carrie. Tuvimos que grabar la otra parte con la misma iluminación y coreografía de cámaras", explicó el director. "Estuvimos trabajando un año en la edición y ella está tan viva en la película que es triste saber que la perdimos. Era un ser humano era precioso, increíble y auténtico", añadió.

Para Daisy Ridley, cuyo personaje Rey se funde en un abrazo con la Princesa Leia en el tráiler, su regreso póstumo gustará a los seguidores de la saga. "Fue emocionante hacerlo, es un momento muy emotivo y además una parte importante de la película. Ella tiene escenas brillantes y conmovedoras, los fans quedarán felices al verlo", aseguró la protagonista. Quien también tuvo palabras para Fisher fue Oscar Isaac (Poe), que comenzó en Star Wars con la difunta actriz como compañera y había visto la película completa justo la noche antes de su entrevista. "Fue un momento melancólico, verla tan viva y vital en la pantalla, pero saber que no está más entre nosotros y que no va a ver el final del icónico personaje que ella creó... es también triste", confesó el actor.

El nuevo argumento tiene en el centro de la trama el cómo se cerrará la saga de la familia Skywalker. Tras tantos giros y después de ver a Rey tomar el liderazgo al final de la historia, su papel en esta aventura será decisivo, reconoció la actriz que la interpreta.

"Si ella se fuese al lado oscuro no sé yo si la gente quedaría desencantada... Bueno, entiendo que algunas personas sí. Vivirá muchos retos, pero tengo que decir que es un filme sobre esperanza, así que esperaremos que escoja el lado correcto", avanzó la protagonista.

Es difícil, si no imposible, dar con un final que agrade a todo el mundo. Consciente de ello, el director de la última cinta de la saga Star Wars definió así la última entrega: "Había que encontrar la forma de cerrar estas nueve películas de manera que, dentro de cien años, un niño vea todas las citas completas, las nueve, y sienta que hay una narración que lleve a ese final", avanzó Abrams.

