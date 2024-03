Avance de 'Hermanos': se celebra una doble boda con un final teñido de sangre

Seguimos sin poder quitarnos de la cabeza la imagen de Şevval, presa de los celos, apuntando a Suzan con un arma y dispuesta a acabar con su vida para que no ocupe su lugar mientras que Sarp y Ömer corren en su busca tratando de evitar que cometa una locura. ¿Quieres saber cómo continúa la historia y si finalmente logra su objetivo? Sigue leyendo porque te avanzamos todo lo que va a suceder esta semana en el capítulo final de la tercera temporada de la serie turca del momento y prepárate porque vienen con sorpresas de todo tipo.

Aunque los dos jóvenes se dan toda la prisa que pueden por llegar a tiempo, no lo consiguen. Şevval ya ha disparado contra la madre de Ömer. Por suerte, la bala no le ha alcanzado de lleno y solo le ha hecho un pequeño rasguño en el brazo. La madre de Sarp no solo no ha logrado su objetivo de quitarla del mapa, sino que además todo empeora para ella cuando observa cómo su hijo y Ömer se comportan como hermanos.

Una mala inversión, una reconciliación y... ¿el comienzo de un nuevo amor?

Oğulcan cree que tienen un cuadro muy valioso en su poder. Está emocionado con la idea de venderlo y de hacerse ricos, pero está totalmente equivocado: la obra es una réplica y no vale nada, por lo que los jóvenes pierden todo lo que habían ido ahorrando para grabar el disco.

La última actuación no acabó nada bien para el grupo, y mucho menos para la joven Eren y Doruk. La chica se resiste a perdonarlo después de que sus celos volvieran a entrar en acción e hiciera que uno de los días más felices para los chicos acabara de una manera tan amarga. Sin embargo, el hijo de Akif sabe encontrar la manera para revertir la situación.

Por su parte, Tolga se muestra interesado en Yasmin después de la trampa de Elif por la que la chica tuvo que mentir diciendo que la carta de amor que había escrito a Doruk era para el hermano de Leyla. Ahora la chica tiene que disimular ante el muchacho. Pero sucederá algo entre ellos que hará que su relación cambie por completo y comiencen a mirarse con otros ojos.

Los planes de boda siguen adelante

En contra de la voluntad de su hijo, la madre de Ömer decide no denunciar a Şevval ante la policía y declara que se disparó sin querer al coger la pistola, ganándose así el respeto de Sarp. El joven Yilmaz miente a su padre sobre lo que ha sucedido, pero lo apoya en su decisión de casarse cuanto antes con Suzan. Yasmin y su hermano tienen miedo de que su madre vuelva a cometer una locura y tratan de que vuelva a terapia. Pero la mujer no está dispuesta y sigue insistiendo en que Suzan merece morir.

Ömer cuida de su madre asustado con la idea de que Şevval intente atacarla de nuevo, pero Suzan está convencida de que no volverá a pasar. Mientras, Ahmet, que sigue sin saber nada sobre lo ocurrido, está feliz por su próxima boda, le da una gran sorpresa a su amada haciendo realidad uno de sus sueños de juventud.

Por su parte, Sarp tiene un gesto con Ömer que emociona a su padre. Todos cenan juntos en casa de los Yilmaz como una gran familia: Suzan, Ahmet, Sarp, Yasmin, Ömer, Asiye y Emel. El empresario está exultante de felicidad por el bonito momento que está viviendo mientras Şevval sigue la reunión desde su móvil a través de las cámaras de seguridad de la casa. La mujer enloquece por segundos y se vuelve cada vez más peligrosa al observar cómo sus hijos también han aceptado a 'su rival' en su hogar.

Una gran oportunidad

Orhan se topa en su nuevo negocio con la responsable de un programa de televisión de éxito, quien le hace una atractiva propuesta laboral que no podrá rechazar y que acaba con el tío de los Eren en un plató.

Cita a cuatro y... ¡entre hermanos!

Las continuas peleas y la mala relación entre Berk y su hermana acaban arruinando el plan de los chicos para obtener el dinero que necesitan para grabar el sencillo. El joven y Aybike tienen una cita en pareja pero.... si tres es multitud, cuatro ya es una locura, y la salida romántica se acaba convirtiendo en una reunión entre hermanos cuando, por un lado, Şengul insiste para que Oğulcan vaya con la chica, y Ayla hace lo propio para que Elif también acompañe a su hijo. El carácter de la joven vuelve a meterlos en un serio problema.

Logran materializar su sueño

Los Eren y sus amigos están desanimados porque no consiguen la suma necesaria para entrar en el estudio y materializar su sueño. Pero Ahmet solucionará el problema. El empresario habla con el productor musical para que los chicos puedan grabar el sencillo y él se hace cargo de todos los gastos.

Un peligroso plan

Şevval está desquiciada tras enterarse de que Ahmet y Suzan pasarán por el altar en una semana. No está dispuesta a detenerse ante nada ni nadie y recurre a Akif para que le ponga en contacto con alguien sin escrúpulos que la pueda ayudar a vengarse de Ahmet y Suzan. El empresario pensando en que la venganza de la madre Sarp y Yasmin consistirá en arruinar a su exmarido, no tarda en ponerla en comunicación con una persona que le resultará muy últil para llevar a cabo su propósito.

Doble boda con un enlace teñido de sangre

Llega el gran día y los Eren, los Yilmaz, Doruk, Süzen y Tolga están felices en la puerta de casa de Suzan. Y eso que aún desconocen que no será la única boda que tendrá lugar ese día ya que Akif, ayudado por la pequeña Bahar, tiene preparada una gran sorpresa para Nebahat: de camino al enlace, el empresario para su coche y saca del maletero un precioso vestido de novia con el que la madre de Doruk vuelve a darle el 'sí, quiero' ante la emocionada mirada de la pequeña de la casa.

Todos están esperando a Suzan que, blanca y radiante, hace su aparición del brazo de Ömer. Tras el enlace, los novios, Sarp, Ömer, Süsen, Asiye y Doruk se suben a la furgoneta nupcial, que han adornado con flores para la ocasión, con rumbo a un futuro juntos. El vehículo va seguido de una comitiva de coches con el resto de invitados. Lo que ninguno sospecha es que Şevval tiene otros planes para ellos y que les ha preparado un terrible final.

Akif descubre que el hombre que recomendó a Şevval ha manipulado el vehículo nupcial, del que uno de los ocupantes es su hijo Doruk, y le ha cortado los frenos. Nebahat llama a Suzan pero esta no le responde y el empresario y su mujer comienzan una carrera a contrarreloj para tratar de avisarles y salvar sus vidas. Logran alcanzarles con su coche pero no consiguen evitar la tragedia y la furgoneta sufre un terrible accidente en el que los pasajeros quedan inconscientes, ensangrentados y malheridos... ¿sobrevivirán o, finalmente, Şevval habrá logrado su objetivo?