Millie Bobby Brown recuerda su 'accidentada' petición de mano: ¡casi se pierde el anillo!

Millie Bobby Brown, 20 años, y Jake Bongiovi, que tiene uno más, son muy jóvenes pero tienen claro que se quieren. Está a punto de cumplirse un año desde que anunciaron que se han comprometido, un importante paso que se selló con un espectacular anillo de diamantes del que presumió la protagonista de Stranger Things en unas imágenes frente al mar. El océano fue desde luego protagonista en la petición de Jake, tal y como ha desvelado ahora Millie en el programa de The Tonight Late Show de Jimmy Fallon, en el que contó por primera vez cómo fue la romántica, pero también accidentada, petición que organizó su novio. ¡Desde luego pudo acabar en desastre!

La actriz, que estrena su nueva película titulada Damsel, contó que a su novio y a ella les encanta el buceo. "Nos gusta mucho y obtuvimos nuestras licencias juntos". "Un día estábamos de vacaciones y me dijo 'te tienes que levantar a las ocho porque nos vamos a bucear'" contó la intérprete. Explicó que le resultó extraño porque él le dijo que irían al lugar de siempre y, dado que estaban de vacaciones, ella quería probar sitios nuevos. "Es aburrido, vamos a algún sitio nuevo" le respondió. Aunque insistió, él le dijo que tenían que volver donde siempre así que cedió. "Estábamos a muchos metros de profundidad y me da una concha. Le doy la vuelta y había un anillo".

Muy romántico, aunque, claro, bajo el agua no se puede hablar así que el momento fue un poco confuso. "Me pone el anillo en el dedo y cuando se lo voy a enseñar se escurre y empieza a hundirse. Jake se lanza tras él, a mucha profundidad, algo que puede dañar sus oídos o hacer que su cerebro explote. Hace una recogida de película y salva el anillo" contó Millie en medio de los aplausos de la audiencia. Para ella el gesto tuvo un importante significado: "Sentí que es un reflejo de quién es y de que siempre nos apoyaremos el uno al otro".

Un anillo de su madre

Entonces salieron del agua y él le hizo la pregunta. Desde luego una historia de película que podría haber acabado no muy bien pues la valiosa sortija se podría haber perdido. ¿O no? Lo cierto es que Millie explicó que ese no era el anillo de verdad, pues la madre de Millie, propietaria de la sortija de compromiso, no le dejó poner la verdadera bajo el agua. "Me contó te traje este anillo porque tu madre no me dejó traer el suyo. El que llevo ahora es el de mi madre" contó Millie. "Mi madre le dijo 'desde luego que no, Jake, no te vas a llevar mi anillo ahí abajo'. Sé que se ta va a caer, y desde luego se le cayó".

Reconoció la artista que cuando le dio la sortija auténtica y le contó que se la habían dado sus padres fue un momento "muy mágico". Ya había hablado la intérprete del anillo en alguna ocasión explicando que era muy importante para ella. "Siempre me ha encantado. Me encanta que pueda llevar siempre un pedazo de mi madre conmigo". Sus padres están muy contentos con el compromiso, como aseguró Millie, pues ellos también dieron el paso cuando eran muy jóvenes. "Están muy felices. Mis padres le adoran. Jake y yo tenemos padres que han estado juntos durante mucho tiempo. Mis padres eran jóvenes cuando empezaron, así que siempre he tenido un modelo increíble en cuanto a las relaciones".

Jake Bongiovi es hijo de la estrella del rock Jon Bon Jovi, de 61 años, y Dorothea Hurley, de 60, que llevan 34 años de feliz matrimonio. Para los padres de Jake tampoco resulta por tanto extraño que la pareja se haya comprometido ya. El músico de It's my life o Livin' on a Prayer hablaba de ello en el programa de Andy Cohen Live de SiriusXM y ponía como ejemplo su propio matrimonio con Hurley, con quien tiene cuatro hijos, Stephanie, de 29 años, Jesse, de 28, el propio Jake, de 20 y Romeo, de 19. "No sé si importa la edad",dijo Bon Jovi. "Si encuentras a la pareja adecuada y crecéis juntos, yo creo que ese sería mi consejo -crecer juntos es algo sabio", dijo