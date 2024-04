Bon Jovi habla de la próxima boda de su hijo con Millie Bobby Brown y lo compara con su propio matrimonio

"Es una versión acelerada de lo que yo pasé hace 40 años". Con esa frase tan ilustrativo ha definido Bon Jovi la próxima boda de su hijo y Millie Bobby Brown, en las últimas declaraciones que ha hecho la megaestrella del rock cuando le preguntan por lo que será todo un acontecimiento dentro su familia. Efectivamente, el anuncio del próximo enlace entre la joven pareja llamó mucho la atención por la edad de los contribuyentes -21 y 20 respectivamente- y el tiempo que llevan juntos, algo que el intérprete de Living on a prayer ha valorado con esas palabras.

Si nos fijamos en su propia historia, el cantante estadounidense se casó a los 27 años con su novia de toda la vida después de una década juntos, ya que su relación comenzó cuando eran adolescentes en la época del instituto. Fue en 1989 cuando él y su mujer Dorothea Hurley se juraron amor eterno en Las Vegas, cumpliendo a rajatabla aquella promesa que se hicieron puesto que siguen juntos hoy en día. Bon Jovi hacía esta curiosa comparación entre cómo se gestó su matrimonio y como lo está haciendo ahora Jake, que no tiene nada que ver, aunque no le pone ninguna pega y lo apoya en todo momento.

El legendario artista, quien recientemente desvelaba que está planteándose poner fin a su carrera, se muestra además entusiasmado con las nupcias de su hijo y la popular actriz. "La conocí el año pasado y trabaja muy duro", ha explicado en una entrevista con The Sunday Times, elogiando lo aplicada y exigente que es Millie con su profesión. Además, considera que "ella y Jake crecerán juntos a su manera y, con el apoyo de la familia que los rodea, les irá genial", decía a propósito del largo camino que los dos jóvenes tienen por delante.

Hace mes y medio, el pasado 1 de marzo, Bon Jovi (62 años) y su mujer (61) acudieron a la première en Nueva York de Damsel, el último trabajo cinematográfico de su futura nuera que puede verse en Netflix, y allí posaron los tres junto a Jake. No es esta la primera vez que el también actor y compositor da su aprobación pública a la boda de su hijo y la protagonista de Stranger Things, quien precisamente rueda en estos momentos la quinta y última temporada de la serie juvenil de culto.

"La edad no importa si encuentras a la persona adecuada. Todos mis hijos tienen parejas con las que han madurado y nos agradan", subrayó en el podcast de Andy Cohen. También dijo entonces que Millie Bobby Brown "es maravillosa", tanto ella como su familia, y "Jake está muy, muy feliz". Fue en noviembre de 2021 cuando la pareja, que se conoció a través de la red social Instagram, hizo oficial su romance. Después, se comprometieron en abril de 2023, celebraron la fiesta de pedida de mano en junio y actualmente están con los preparativos de la boda, de la que aún no hay fecha anunciada.

La creadora de la marca de belleza Florence by Mills ha hablado también de cómo se tomaron sus padres la noticia de que se iba a casar con chico. "Están superfelices y lo adoran", aseveró. A su vez, se refirió al flechazo que sintió por su Jake Bongiovi nada más conocerlo: "Me gustó desde que lo vi y, al ponernos a hablar, supe que él iba a ser alguien importante en mi vida". Aquel día, segun cuenta, "corrí hacia mi madre y le dije: '¡Me encanta!'... después, nos dimos cuenta de que no queríamos separarnos el uno del otro", sentenciaba.

