Inseparables en el Royal Albert Hall de Londres El debut como pareja de Millie Bobby Brown y su novio Jake, hijo de Jon Bon Jovi, sobre la alfombra roja La joven actriz, que lucía un look espectacular, acapara buena parte de los focos junto a su chico en la gala de los Premios BAFTA

Millie Bobby Brown ha dado un paso más en su relación con Jake Bongiovi, en lo que podría considerarse como una presentación en sociedad de la nueva y joven pareja de enamorados. La actriz de 18 años y su chico, de 19, han paseado juntos por primera vez en una alfombra roja, la que se desplegaba en el Royal Albert Hall de Londres para acoger a los invitados de la gala anual de los premios BAFTA del cine británico. Era una noche de grandes estrellas y mucho glamour, donde nuestros protagonistas han acaparado buena parte de los focos y no desentonaban en absoluto. La protagonista de Stranger Things y Enola Holmes lucía espectacular con un precioso diseño de Louis Vuitton que le quedaba como un guante, mientras que su chico -vestido con un traje de estilo chaqué- ha llamado la atención por el pin de apoyo a Ucrania que llevaba en la solapa.

Las sonrisas y miradas cómplices entre ellos han sido una constante frente a los flashes de los fotógrafos, junto con los gestos de cariño en los que él agarraba a su novia de la cintura o cuando ella posaba su mano sobre el pecho de su amado. La intérprete a la que hemos visto crecer en el personaje de Eleven lleva saliendo aproximadamente un año con el que es hijo de toda una leyenda del rock, Jon Bon Jovi. Lo suyo parece ir muy en serio y juntos se compenetran a la perfección, tal y como vienen demostrando desde que comparten imágenes de su sonado romance. Así ocurría precisamente hace tres semanas, cuando Millie cumplía la mayoría de edad y para festejarlo decidió disfrazarse de la célebre muñeca Barbie. No estaba sola ni mucho menos en su curiosa celebración ya que su novio se transformó, como no podía ser de otra forma, en su particular Ken.

La intérprete de Godzilla: Rey de los monstruos sacaba así su lado más artístico y divertido con una transformación inesperada, que da fe de su evolución personal y de estilo en la que ha pasado de estrella revelación a ser ya toda una emprendedora de éxito gracias a lanzamiento de su propia marca, que abarca desde el cuidado de la piel hasta su propia línea de maquillaje. En el amor, tras los idilios que tuvo con Romeo Beckham, el cantante Jacob Sartorius o el jugador de rugby Joseph Robinson, Millie Bobby Brown parece haber encontrado a su príncipe azul en Jake Bongiovi. A la joven actriz, que tiene una gran conexión con España porque nació en Marbella y sigue viajando a la localidad andaluza siempre que puede, la delataba este domingo el brillo de sus ojos cuando miraba a su pareja. Un sentimiento que, desde luego, parece recíproco.

