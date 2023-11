Millie Bobby Brown dedica un discurso a su suegra al recoger un premio de su mano y rodeada de toda la familia

Lo mejor de los premios es poder compartirlos con las personas que te rodean, y eso es precisamente lo que ha hecho Millie Bobby Brown (19). La estrella de Stranger Things ha sido nombrada Mujer Global del Año por la revista Glamour en un evento celebrado en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York. Durante la velada, a la que asistieron numerosos rostros conocidos, la actriz nacida en Málaga y criada entre Reino Unido y Orlando dio un inspirador discurso en el que repasó su historia personal. Además, celebró este nuevo hito rodeada de su familia, incluído su prometido, Jacob Bongiovi, y la madre de este, Dorothea Hurley, encargada de entregarle el reconocimiento.

Para la intérprete, su suegra es mucho más que eso. Se refiere a ella cariñosamente como "mi madre americana" y le dedicó unas bonitas palabras nada más comenzar el discurso. "Gracias Dorotea por tus amables palabras. Significa mucho para mí que estés aquí esta noche. Tu pasión por ayudar a otros con tu trabajo humanitario me inspira y espero ser la mitad de mujer que eres", explicó. Además, elogió que la mujer de Jon Bon Jovi ha educado a su hijo, "para que se sienta cómodo con mujeres fuertes y las vea como iguales. Ser un aliado, que es exactamente lo que necesitamos".

En su intervención, la protagonista de Enola Holmes y Godzilla 2: el rey de los monstruos se deshizo en halagos con su madre, Kelly Brown, de la que dice haber aprendido que no hay que tener miedo a romper barreras y superar límites. "Es la persona que me cuidó, me crió mientras me animaba a luchar por mis sueños y me hizo una persona más fuerte", dijo antes de explicar que en los malos momentos ha sido su progenitora quien la ha sostenido y la ha animado a seguir adelante: "Gracias por levantarme y secarme las lágrimas, por coger mi mano cuando tengo miedo, por amarme incondicionalmente".

A través de su discurso, Millie habló con naturalidad de la parte menos conocida y menos amable de su carrera con una finalidad: llegar a los más jóvenes y recordarles que nadie debe apagar su brillo. La artista se remontó al momento en el que tenía ocho años, cuando su padre la llevaba a castings, experiencias que le hicieron sentir desde pequeña "el sentimiento de rechazo". A medida que su popularidad aumentaba, también lo hacía ese sentimiento. Y es que los comentarios sobre ella, reconoce que afectaron a su salud mental y provocaron en ella ansiedad, "una gran batalla a la que me enfrento hoy". Para librarla cuenta con su entorno y tiene la certeza de que es "fuerte para censurar y proteger mi mundo".

Uno de esos apoyos incondicionales es el de su pareja, Jacob Bongiovi, con el que se prometió en abril después de dos años de relación. Ambos están muy ilusionados con los preparativos de su enlace. Poco a poco se van conociendo algunos detalles del gran día como que será un acto íntimo y que su suegro no actuará porque tiene una actividad frenética y "necesita un descanso aunque sea de tres horas". Millie asegura que es consciente de que muchas personas piensan que aún es muy joven para dar este importante paso, pero ella se siente completamente segura y destaca que su novio la ha ayudado a quererse a sí misma.

Un look de impacto

Para su gran noche, la artista volvió a dar razones para ser considerada un icono para la GenZ por su actitud y sus looks. Deslumbró en la alfombra roja instalada en el citado centro cultural de Manhattan con un vestido largo satinado y color negro de Louis Vuitton (es embajadora de la firma) que aunaba tradición y vanguardia al mismo tiempo. La pieza estaba atada al cuello mediante un collar asimétrico de oro y plata. Completó el estilismo con unos pendientes de aro que quedaban a la vista gracias a su recogido desenfadado, con un mechón suelto en la parte izquierda. Se mostró muy cariñosa con el resto de galardonadas, entre las que estaban Brooke Shields, Selma Blair y America Ferreira.