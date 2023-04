Uno a uno: conoce a los cuatro hijos de Jon Bon Jovi, la familia política de Millie Bobby Brown

La familia de Jon Bon Jovi ha acaparado todas las miradas en las últimas horas después de que Jake Bongiovi, hijo del mítico cantante, disparara los rumores de compromiso con Millie Bobby Brown a raíz de la publicación de unas románticas imágenes en las que la intérprete británica aparece luciendo un espectacular anillo de diamantes. Pero el joven que robó el corazón de la protagonista de Stranger Things hace tres veranos no es el único retoño del aclamado músico estadounidense, pues tiene tres más, todos ellos fruto de su feliz matrimonio con Dorothea Hurley, con quien selló su amor ante el altar en 1989.

El compositor de éxitos mundialmente conocidos como It's my life, Bed of rosses o Livin' on a prayer es, además de uno de los rockeros más reconocidos, un padre y un marido excepcional. Una faceta algo más desconocida, pero verdaderamente satisfactoria, pues con todos ellos tiene una fantástica y cercana relación. Jake Bongiovi fue el tercero en llegar al mundo hace 20 años, seguido por Romeo, que nació un año después. Los dos mayores, Stephanie Rose y Jesse, tienen la misma diferencia de edad entre ambos, pues tienen 29 y 28 años respectivamente.

A sus recién cumplidos 61 años, el vocalista y líder de su propia banda es un padre orgulloso, algo que ha evidenciado en las letras de sus canciones y en los actos públicos en los que ha aparecido arropado por sus cuatro hijos, del mismo modo que ocurre con su esposa. Tal y como él confesó a People en una entrevista hace varios años, Dorothea es una de las grandes bendiciones de su vida y su pilar fundamental, algo que no ha cambiado en las cuatro décadas de vínculo sentimental que llevan compartidas hasta la fecha. Ambos, además del incondicional amor que se tienen, comparten prioridad: sus hijos.

Stephanie Rose Bongiovi

Además de ser la mayor de los hermanos, Stephanie Rose, de 29 años, es la única descendencia femenina de la estrella del rock y su mujer. Operadora de cámara en programas de televisión de profesión y amante confesa del mundo audiovisual en general, la joven ha sido una pieza clave en la carrera de su padre. Además de hacer breves apariciones en algunos de sus shows durante su infancia, la mayor de la casa también inspiró los versos de I've Got The Girl, single en el que canta "Cuando este mundo malvado empiece a derribarme me digo a mí mismo que soy un tipo afortunado". Hace 6 años sufrió una sobredosis de drogas en su habitación de Hamilton College, el centro académico donde estudiaba. Un duro revés tras el que fue hospitalizada y que Bon Jovi definió como el peor momento de su vida y de su paternidad.

Jesse Bongiovi

A sus 28 años, Jesse es un empresario de éxito y ejerce como socio comercial de su padre, con quien tiene en propiedad la marca de vinos rosados ​​Hampton Water y la firma Gérard Bertrand, que lanzaron al mercado en 2018. Ambos son uña y carne, algo de lo que el joven acostumbra a presumir en su perfil social, donde está a punto de alcanzar los 60.000 seguidores con quienes comparte algunos de los momentos más especiales que vive junto al músico. Jesse fue el primer hijo de Bon Jovi en prometerse, pues se arrodilló ante su novia el pasado verano para hacerle la gran pregunta, que tuvo un sí por respuesta.

Jake Bongiovi

Ocho años pasaron desde que Bon Jovi y Dorothea Hurley trajeron al mundo a Jake, que hoy tiene 20 años, tras ser padres de Jesse. El intérprete que cruzó su camino con el de Millie Bobby Brown en 2021 -aunque oficializaron su relación hace solo un año en la gala de los BAFTA celebrada en el Royal Albert Hall de Londres- ha visto aumentar su popularidad recientemente a raíz de su papel en la comedia Sweethearts, filme dirigido por Jordan Weiss.

Romeo Bongiovi

Romeo, de 19 años, es el menor de la casa Bongiovi. Aunque es el más discreto del clan y el hermetismo y la moderación son sus fuertes, de él sabemos que siente profundo orgullo por su familia, con quienes ha protagonizado algunos posados en alfombras rojas y eventos especiales.