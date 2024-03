Justin Bieber cumple 30 años alejado de la música y con su matrimonio en el punto de mira

Justin Bieber tenía 15 años cuando revolucionó el fenómeno fan con su primer single One Time, una locura que no hizo más que crecer con Baby, tema que vio la luz un año después. La estrella se convirtió en referente para miles de adolescentes de todo el mundo, no solo con sus letras, sino con su estilo y su peinado. Imitado, adorado, odiado también, su vida se convirtió en una sucesión de gritos cada vez que aparecía y miles de discos y entradas para sus conciertos vendidas. Su vida y sus relaciones se convirtieron en un asunto público aunque, como pasa siempre, el tiempo lo cambia todo. Han pasado otros 15 años y ahora Justin cumple los 30 en una etapa más madura y tranquila. La locura adolescente se ha calmado, aunque sin menguar el cariño que le siguen teniendo sus incondicionales. Ellos, claro, también han crecido.

Después de haber dejado atrás aquellas avalanchas de seguidores que le seguían y de haber consolidado a su público, que ha dejado atrás como él su imagen aniñada e infantil, Justin subía al escenario con otro estilo. Ha cubierto su cuerpo de tatuajes y sus canciones tienen otro tono, aunque sigue presumiendo de voz y ritmo. El artista capeaba además el temporal que supuso su historia de amor (y sorprendente ruptura) con Selena Gomez, una relación que hizo correr ríos de tinta y dividió a sus fans. Como en toda ruptura, unos se quedaron con Selena y otros se fueron con Bieber. Aún hoy, cuando han pasado ya siete años, se sigue hablando del tema. La gran afectada en esta situación ha sido Hailey Baldwin (ahora Bieber), de 26 años, con quien Justin daba el paso de casarse en secreto en 2018 y que soporta duros ataques en las redes sociales de aquellos que no les perdonan haberse enamorado.

Con Hailey dejó atrás los escándalos de adicciones, peleas y falta de profesionalidad, para alcanzar una vida más serena, amparada por un importante sentimiento religioso. "Empecé a consumir drogas muy duras a los 19 y a ser abusivo en todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres, y furioso. Me empecé a distanciar de todos los que me querían y me estaba escondiendo detrás de la persona en la que me había convertido" confesó, haciendo examen de conciencia.

Cambio de década en el punto de mira

Los 30 años de Justin se presentan marcados por luces y sombras. En marzo de 2023, Bieber cancelaba todos sus conciertos (estaba en medio de su gira Justice World Tour) para tratarse del síndrome de Ramsay Hunt, un virus que le había dejado la cara paralizada. La preocupación era comprensible pues sufre además el síndrome de Lyme, que se contrae por la picadura de una garrapata y puede agravar los síntomas del Ramsay Hunt. Era solo el primero de un rosario de problemas de salud que afrontó con su pareja Hailey. Ella tuvo que ser operada del corazón después de sufrir un ictus, pues los médicos descubrieron que un coágulo de sangre había llegado a su cerebro. Suma y sigue, pues la tensión que atravesaron pasó factura a la salud mental del artista, que reconoció haber atravesado una depresión en el pasado.

Por ahora no ha regresado a los directos, sí que fue invitado en el All Star Weekend de la Liga Nacional de Hockey de Canadá, donde actuó, aunque no tiene programadas de momento más grandes citas. Trabaja eso sí en regresar a con un nuevo disco, que ya ha anunciado y que sería el mejor regalo pues no lanza LP desde Justice en 2021. No hay fecha sin embargo pues seguramente está comprobando cómo evoluciona su estado de salud. Luces enturbiadas por los comentarios que han empezado a surgir en relación a su vida personal. "Estoy navegando en la mejor etapa de mi vida: el matrimonio. Lo cual es una maravillosa y loca responsabilidad. Aprendes a ser paciente, a confiar, a comprometerte, a ser amable, humilde y todas las cosas que te hacen ser un buen hombre", decía sobre su matrimonio.

Unión que ahora está en el punto de mira tras un desafortunado mensaje de Stephen Baldwin, que pedía oraciones para su hija y su yerno. ¿Qué ha ocurrido entre ellos para que necesiten la ayuda divina? Esta pregunta se ha multiplicado en cuestión de horas mientras los implicados guardan silencio. Las teorías, por supuesto, no han tardado en aparecer y casi todas ponen el foco en una posible crisis de pareja. Se ha informado de que Hailey está disgustada con su padre por haber publicado ese mensaje o ¿quizá es por haber sacado a la luz un asunto que permanecía en privado? Las incógnitas siguen sin respuesta aunque algunos se agarran a la reciente aparición de la pareja en la Super Bowl LVIII y las tiernas fotos que compartían en sus perfiles hace semanas para no creer que se están distanciando. Los 30 de Justin Bieber parece que darán mucho de que hablar.