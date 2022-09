Justin y Hailey Bieber celebran su cuarto aniversario de boda, marcado por los problemas de salud

Cuatro años han pasado desde que Justin Bieber, de 28 años, y Hailey, de 25, se dieran el “sí quiero” y unieran sus vidas. Un cuarto aniversario que, pese a que coincide en este 2022 con uno de los peores momentos personales de la pareja, no han dejado pasar. “Feliz aniversario a mi mejor amiga y mi mujer. Gracias por convertirme en una mejor persona” escribe él. Romántica dedicatoria a la que ella responde: “Cuatro años casada contigo, el mejor ser humano que nunca he conocido… el amor de mi vida. Le doy gracias a Dios por ti”. En el repaso de imágenes que hace Hailey muestra una del día de su “sí quiero” en Carolina del Sur (se celebró un año después que se casaran por lo civil en Nueva York) en la que se aprecia su espectacular vestido de novia y un detalle que quizá pasara desapercibido el día de su enlace. En la parte inferior del velo llevaba bordada la frase: “Hasta que la muerte nos separe”.

Nunca la salud había tenido un papel tan importante para ellos como en el último año, en el que han tenido que afrontar algunos baches bastante preocupantes. Justin ha tenido que cancelar hasta en tres ocasiones varias de las citas de su gira de conciertos debido al síndrome de Ramsay-Hunt que sufre, que le produce una parálisis en el rostro. A causa de esta enfermedad, no pudo terminar la parte noteamericana de su gira y su reaparición posterior en Italia, concretamente en el Lucca Summer Festival, y en el Rock in Rio de Brasil no hizo sino agravar su estado. Explicó el artista que estos shows le causaron un cansancio extremo. "Me di cuenta de que tenía que poner mi salud como prioridad. Así que voy a hacer un parón. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar", escribió el artista. Esto supuso la cancelación de sus conciertos del 8 de octubre en Dubái (Emiratos Árabes), el 13 en Tel Aviv (Israel) y el 18 en Nueva Deli (India)… y hasta 25 fechas más. Queda en el aire, por tanto, las fechas que el intérprete tiene en Madrid y Barcelona el próximo mes de enero.

El síndrome de Ramsay-Hunt es una enfermedad causada por un virus de la familia de los herpes y, en general, suele remitir en pocas semanas (en algunas personas, puede durar meses). "Suele causar dolor y, en algunos casos, incluso pérdida de audición y mareos", nos explicaba en junio el Dr. Ángel Ramos, profesor titular de Otorrinolaringología y jefe del Servicio de Otorrinolaringología en el Complejo Hospitalario Universitario Insular y Materno Infantil de Gran Canaria. El artista sufre también la enfermedad de Lyme, que se contrae por la picadura de una garrapata y, aunque las dolencias no tienen nada que ver la una con la otra, esta última puede agravar algunos síntomas de la primera (dolores articulares, por ejemplo).

Su mujer Hailey tampoco ha tenido unos meses tranquilos en este sentido, aunque afortunadamente todo se quedó en un terrible susto. Sufrió un ictus tras el que tuvo que ser operada del corazón, como explicó en torno al mes de marzo. Los médicos descubrieron que un coágulo había llegado a su cerebro y le había causado el accidente cerebrovascular. No sabían sin embargo cómo había llegado allí así que hicieron estudios y descubrieron que tenía un orificio en el corazón (un AOP o agujero oval permeable), que fue por donde salió el coágulo. La intervención fue para cerrarlo. El artista lo pasó muy mal entonces, como él mismo reconoció. “Ha sido aterrador, sabéis, realmente me dio miedo. Pero sé que Dios la acompañaba” explicó. En este proceso la pareja se ha mostrado muy unida, reflejando que su amor puede con cualquier obstáculo que se les ponga por delante.

Fue en septiembre de 2018 cuando se confirmó que el artista y la modelo se habían casado en secreto dos meses después de comprometerse en las Bahamas. Una sencilla ceremonia civil que celebraron por todo lo alto un año después en Carolina del Sur junto a familiares y amigos. Hailey escogió para su gran día un vestido de encaje y espalda descubierta, además de un vaporoso y largo velo.