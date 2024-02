Ilia Topuria confiesa su sueño pendiente y lo que espera de su hijo: 'Va a ser un luchador'

Ilia Topuria acaba de entrar en el olimpo del deporte por la puerta grande. Tras proclamarse campeón del mundo en peso pluma de la UFC, este luchador hispano-georgiano ha desatado la locura en España. Si ya tenía fans, ahora su nombre ha llegado incluso a aquellos que no habían oído hablar de las artes marciales mixtas, la disciplina en la que ha conseguido el cinturón dorado de campeón del mundo, ni de la UFC, la empresa a cargo del torneo. Aún con la resaca emocional de una victoria histórica -la primera de un español- Ilia hace balance de lo conseguido y muestra su lado más personal.

Aún se emociona al ver las imágenes de la pelea que le hizo campeón contra Alexsander Volanovski. "Es un momento de muchísima superación", ha asegurado en El hormiguero el deportista, que tiene un hijo con la influencer venezola Giorgina Uzcategui y está esperando otro. Sobre qué le parecería que su hijo quisiera seguir sus pasos, lo tiene muy claro: "Mi hijo va a ser un luchador. No va a tener otra opción". Unas palabras que llevaban un matiz importante a continuación: "Un luchador, pero de la vida, a la que nos enfrentamos todos los días". Su hijo Hugo es su mayor admirador y suele acompañarle en los grandes torneos, como el del pasado 18 de febrero, aunque aún es pronto para saber si la vida le llevará al ring como a su padre.

También conocido como El Matador, Ilia Topuria sabe mucho de lucha, tanto dentro como fuera del ring. Nacido en Alemania de padres georgianos, se trasladó a Georgia siendo un niño con su familia y llegó a España buscando un futuro mejor cuando tenía 15 años. Afincado en Alicante, ha hecho de España su segundo país, una doble nacionalidad que lleva por bandera pero que no es oficial, ya que entre ambos Estados no existe un acuerdo que lo permita. Aun así, coronado como el campeón del mundo, confiesa que ya solo le queda un sueño pendiente: tener un DNI español.

Así es Ilia Topuria, el campeón del mundo de la UFC: enamorado de una 'influencer' y padre de un niño

Precisamente este martes será recibido en Moncloa por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y tiene claro lo que le va a decir. "Le pienso pedir personalmente el DNI español. A ver si me puede ayudar a cumplir el sueño. La verdad es que me haría muchísima ilusión", ha contado a Pablo Motos después de dedicar unas bonitas palabras a España, el país que ahora vibra junto a él con su victoria: "Gracias por acoger a mi familia, gracias por darnos un hogar, gracias por apoyarme en mi carrera deportiva y gracias por dejarme formar parte de vosotros".

A Topuria no solo le gustaría repetir la hazaña, sino que quiere hacerlo en España. "Ahora es el momento de forjar la leyenda" ha dicho con la ambición y determinación que le caracteriza. Su otro sueño es llevar la UFC al Santiago Bernabéu e incluso ha retado al luchador irlandés Conor McGregor a un combate en el estadio del Real Madrid. Por el momento, el también actor no ha respondido al desafío del actual campeón. "Si no se presenta estará siendo realista consigo mismo y aceptará que su tiempo ha pasado", ha afirmado mostrando su lado más retador.