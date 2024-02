El dramático episodio que vivió Mamen Márquez, coach de 'OT' y profesora de Antonio Banderas

Mamen Márquez es una de las coach más populares de Operación Triunfo. Además de ser la encargada de enseñarles técnica vocal a los participantes de Operación Triunfo desde el año 2017, ha sido asesora de voz de reconocidos artistas de prestigio como Antonio Banderas, Ruth Lorenzo, Carlos Latre y Chanel, y también profesora de los concursantes de Tu cara me suena. Esta experta en técnica vocal posee un extenso y largo currículum en el que ha sido maestra de unas cuantas estrellas que hoy triunfan en los escenarios. "Para mí hay dos personas que son excepcionales y referentes en mi vida: Noemí Galera y Antonio Banderas. Creo que son las dos personas más especiales, inteligentes e inspiradoras con las que he trabajado", señala la coach granadina, de 46 años, en declaraciones al diario El Mundo. "En ese grupo también incluiría a Aitana [Ocaña]", añade.

-Naiara gana Operación Triunfo: los 5 momentazos de la final

Cuando Antonio Banderas quiso hacer el musical Company le pidió asesoramiento a nivel vocal. "Estuvimos en su casa tres semanas trabajando para poner a punto su voz. También me ofreció ser su ayudante de dirección escénica, es decir, que cuando él estaba en el escenario necesitaba alguien que estuviera abajo viendo el show, y depositó en mí la confianza también para esas dos funciones, ser su vocal coach y, en la compañía, su ayudante de dirección escénica". En la actualidad sigue trabajando con él e irá a hacer audiciones en Madrid para sus próximos espectáculos, ahora que ya ha terminado OT.

-En ¡HOLA!, el fabuloso ático de Antonio Banderas en Málaga

Detrás de su éxito, la andaluza vivió un dramático episodio que pudo costarle su carrera profesional. Una operación de garganta mal realizada estuvo a punto de acabar con su sueño. A Amaia Romero, la ganadora de OT 2017, se lo contó durante el concurso. Cuando tenía 19 años tuvieron que operarla de la garganta por unas extrañas dolencias derivadas de la condición de fumadora pasiva. "Hay muy pocas posibilidades de sufrir una patología por ser fumadora pasiva, pero a mí me pasó", contó entonces Márquez ante una impresionada Amaia. "Casi no podía ni hablar, y me operaron mal. Me rajaron una cuerda vocal y no me lo dijeron", dijo sobre este dramática negligencia médica.

Las secuelas que le dejó esta operación afortunadamente no fueron tan dramáticas como en un principio podían haberlo sido, pero Mamen Márquez tuvo que recurrir a las interminables sesiones de un logopeda para poder seguir adelante con sus estudios y hacer realidad su deseo de ser cantante y profesora. Afortunadamente, Márquez lo logró y prueba de ello es la magnífica trayectoria que le avala.

-Las 5 claves del éxito de Operación Triunfo 2023: por qué los fans quieren una nueva edición