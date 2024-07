La historia de 'La Gaviota', la casa marbellí de Antonio Banderas que el actor ha derribado

Tras años de litigios legales, Antonio Banderas ha derribado La Gaviota, su hogar de Marbella. El actor ha tomado esta decisión para zanjar la situación irregular en la que estaba la vivienda, que se levantó en 1995 (antes de adquirirla el ganador de dos premios Goya) con una licencia concedida durante el mandato de Jesús Gil. En 2003 este permiso fue anulado por la justicia al considerar que estaba edificada sobre una parcela de “equipamiento sanitario” y que invadía la zona de dominio público marítimo terrestre. De hecho, el intérprete tuvo que ceder al Ayuntamiento parte del terreno en 2010. Ahora ha quedado reducida a escombros, pero siempre conservará todos los buenos momentos que pasó en el interior de esta casa, cuya historia contamos a continuación.

La Gaviota estaba ubicada en la urbanización de Los Monteros, al este de Marbella. El chalet, dividido en dos plantas, con una gran piscina y en primera línea de playa, inicialmente perteneció a la Encarna Sánchez. La locutora, que explicó en Lecturas que no se trataba de un capricho sino de una recompensa a más de tres décadas de trabajo, hizo una fiesta de inauguración que consistió en transformar el vestíbulo en un estudio de radio para emitir desde allí el programa que tenía en la cadena COPE. Para lograrlo, transformó el vestíbulo en un estudio de radio e invitó a numerosas personalidades. La periodista murió un año más tarde (en el Viernes Santo de 1996) y fue entonces cuando Banderas adquirió la vivienda.

A finales de los 90, el actor ya triunfaba en Hollywood, pero siempre ha tenido muy presentes sus raíces, de hecho, una de las condiciones que pone para aceptar proyectos es tener la Semana Santa libre para poder pasarla en España. Esta pasión por su tierra le llevó a comprar La Gaviota a los herederos de Encarna Sánchez para así tener una casa de veraneo en Marbella, pasar algunas temporadas y ejercer de anfitrión con familiares y amigos. Entonces, Banderas estaba casado con Melanie Griffith, quien desde el principio de su relación se enamoró de España y adoraba pasar tiempo en Andalucía así como vivir de cerca sus costumbres y tradiciones. También se divertían mucho los hijos mayores de la actriz, Alexander Bauer y Dakota Johson, quien este mismo verano ha regresado.

© Gtres La Gaviota durante las obras para ceder terreno al Ayuntamiento

En esta casa, Antonio y Melanie vivieron el momento más importante de su historia de amor: el nacimiento de su única hija en común. Stella del Carmen, que se siente muy orgullosa de sus raíces, llegó al mundo en el Hospital Costa del Sol de Marbella y pasó en La Gaviota sus primeras semanas de vida. Creció en Estados Unidos por los compromisos profesionales de sus padres, pero cada año volvía con ellos a este rincón andaluz en el que recuerda con cariño las jornadas de playa, merendar bocadillos de chocolate, ver el Grand Prix y las cenas que se alargaban durante horas. En España, tal y como explicaba en Vanity Fair, está un trozo de su corazón y en 2021 fijó su residencia temporalmente en Málaga para trabajar con su padre en el musical Company. Además, siempre que puede regresa en Semana Santa y también en verano, cuando acude a Starlite.

Después de separarse de la hija de Tippi Hedren en 2014, el protagonista de La máscara del Zorro, La piel que habito y El gato con botas rehizo su vida al lado de Nicole Kimpel. La financiera, que creció entre Alemania y los Países Bajos, también quedó cautivada con España desde su primera visita. "Me encanta España, su gente, su comida, su mentalidad, su cultura, sus tradiciones... Tanto Marbella como Málaga tienen muchas cosas que me gustan y, además, es el lugar donde nació mi pareja y, por tanto, me siento como en casa", explicaba en un excepcional reportaje de ¡HOLA! que se hizo, precisamente, en La Gaviota.

Este chalet que ha sido demolido, también ha sido el escenario de momentos complicados para Banderas. En La Gaviota pasó sus últimos días el padre del actor, José Domínguez, que murió en febrero de 2008 tras una larga enfermedad. Además, fue su refugio durante la crisis sanitaria, que pasó separado de Nicole, ya que a ella el anuncio de confinamiento le había pillado en Ginebra y no estaban permitidos los desplazamientos.