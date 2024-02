¿Sabías que el gemelo de J.A. Bayona aparece en 'La sociedad de la nieve'? Te mostramos su breve, pero decisivo papel

El director J.A. Bayona hizo un casting muy exaustivo para encontrar a los actores que darían vida en la gran pantalla a los héroes de los Andes. Sus indicaciones eran muy claras: quería que no fueran famosos y que se parecieran físicamente a los personajes reales. Vio a más de 2.000 intérpretes y tardó siete meses en elegir a los protagonistas, pero mereció la pena, sobre todo, al comprobar cómo Matías Recalt se alzaba con el Goya a mejor actor revelación por su papel de Roberto Canessa.

- Carmen Posadas desvela la sorprendente conexión entre su familia y el accidente aéreo de los Andes

Mucho más fácil fue encontrar a la persona idónea para interpretar al comandante Carlos García Monasterio, el encargado de liderar la operación de rescate de los supervivientes. Bayona pensó en un miembro muy importante de su familia: su hermano gemelo Carlos, que no es actor profesional sino DJ y productor musical.

Fue el propio Carlos el encargado de confirmar su breve, pero decisivo papel en la película. "Se me olvidó poner la foto de mi momento acting haciendo del piloto que conducía el helicóptero de rescate que curiosamente se llamaba Carlos García como yo", publicó junto a esta foto en la que aparece caracterizado como el personaje y al lado de Matías Recalt.

Su aparición es tan fugaz que ha pasado desapercibida para la mayoría de los espectadores, por eso te recomendamos que si quieres ver su cameo pauses la película en el 2:03:50, cuando los helicópteros llegan al lugar del accidente y Gustavo Zerbino -interpretado en el filme por Tomás Wolf- se niega a subir si no le dejan volar con la maleta en la que lleva las pertenencias de todos los fallecidos para entregárselas a sus familiares.

- Roberto Canessa y Gustavo Zerbino, los supervivientes de los Andes se reunen con los nominados al Oscar

- Gustavo Nicolich y Rossina Machitelli, protagonistas de la historia de amor más triste de los Andes

Carlos está muy orgulloso de haber formado parte de La sociedad de la nieve, "una película tan espectacular como dura de rodar". Según dijo, "no dudaría en volver a trabajar en ella si me lo pidieran". "Cuántos amigos y cuánto amor me llevo de Sierra Nevada", añadió emocionado, pues el rodaje de esta tragedia se llevó a cabo en la cima de Granada. "Vayan en cuanto puedan a verla al cine que es donde mejor se aprecia nuestro trabajo. No echarán nada en falta. Ni siquiera mi papel como el piloto del helicóptero que les rescató", bromeó junto a esta otra foto en la que aparece dentro del avión.