Gustavo Nicolich y Rossina Machitelli, protagonistas de la historia de amor más triste de los Andes

A Gustavo Nicolich, Coco para sus amigos, le gustaba escribir y sobre las hojas de un cuaderno de aviación fue relatando lo que iba sucediendo en la montaña. Escribió varias cartas dirigidas a sus padres, a sus tres hermanos pequeños y a su novia Rossina Machitelli, con quien tenía planes de futuro. "Rossina, no te podés imaginar lo que te extraño, no tengo manera de decírtelo; suerte que, en la billetera, tenía una foto tuya y todas las noches, antes de acostarme, le doy un beso, todo como si estuviera ahí, en tu casa, despidiéndome de ti. Lo único que quiero hora es llegar, casarme contigo si tu quieres", le decía.

- Roberto Canessa y Gustavo Zerbino, los supervivientes de los Andes que se han reunido con los nominados al Oscar

También se imaginaba cómo iba a ser su reencuentro. "Cuando me veas te vas a asustar. Estoy mugriento, barbudo, un poco flaco, con un tajo grande en la cabeza, otro en la frente que ya se me curó y uno chiquito que me hice hoy trabajando en la cabina del avión, además de pequeños tajos en las piernas y en el hombro", añadía. Sin embargo, sus deseos no llegaron a cumplirse. El 29 de octubre de 1972, 16 días después del accidente, Coco murió sepultado por un alud.

- Las historias de amor y desamor de los supervivientes de los Andes

Los padres de Coco participaron activamente en la búsqueda de su hijo y el 22 de diciembre de 1972 sintieron una profunda alegría al escuchar que había un muchacho llamado Gustavo entre los supervivientes. Pensaron que era su hijo y volaron rápidamente a Chile. Rossina también. Estaba deseando ver a su novio. Pero el Gustavo con el que soñaban no era Nicolich sino Zerbino.

- La historia de amor de Matías Recalt (La sociedad de la nieve) y Malena Sánchez, a la que le dedicó el Goya

"A Rossina se le murió el novio", recordó Margarita Arocena, que era la novia de otro de los supervivientes, Álvaro Mangino, en la televisión uruguaya. "La sensación en el avión era horrible. Laurita sabía que Roberto estaba vivo, ella iba segura, y Rossina había escuchado una lista en el aeropuerto, pero se equivocaron y en vez de decir Gustavo Zerbino dijeron Gustavo Nicolich. Yo esa lista no la oí, mi mamá, que sí estaba en el aeropuerto, la oyó y en esos seis o siete nombres que se filtraron el de Álvaro no estaba", explicó. Cuando aterrizaron todos fueron a la ciudad de San Fernando, que era donde estaban llevando a los supervivientes. "Llegamos al destacamento y había una mesa donde estaba la lista. Álvaro estaba vivo, pero en el cuartito de al lado lloraba Rossina... eso fue horrible todo fue horrible porque volvieron muy pocos", añadió emocionada.

- Así están los supervivientes de los Andes 51 años después del rescate

Las cartas de Coco llegaron a sus seres queridos gracias a Gustavo Zerbino, pues fue quien se encargó personalmente de guardar en una maleta todas las pertenencias de los fallecidos. "En ese bolso iban 29 amigos. Gustavo Nicolich antes de morir en la avalancha escribió una carta a su novia y su madre, me pidió que se la diera. Siempre hay que tener algo pendiente y yo tenía que llevar todo eso y cumplir con mi palabra", declaró Zerbino en la publicación Relevo.

Rossina rehizo su vida y actualmente está felizmente casada, tiene varios hijos y nietos. La madre de Coco, Raquel Arocena de Nicolich, es, a sus 96 años, la única madre fundadora viva de la biblioteca Nuestros Hijos, fundada por las madres de quienes hace ahora 51 años murieron en la tragedia aérea de los Andes. J.A. Bayona, director de La sociedad de la nieve, quiso conocer personalmente a Raquel, pues su hijo está presente en la película a través del actor e.

El intérprete contó con el apoyo de Alejandro, el hermano menor de Coco, para meterse en el personaje. "La responsabilidad y el compromiso era, y aún es, enorme. Alejandro, con una generosidad que guardare siempre en mi corazon, me compartio acerca de su familia. Me habló de Coco y la relacion de el con sus padres y sus hermanos. Luego me contó cómo vivieron como familia la tragedia, cómo fueron transitando lo ocurrido. Cada palabra de Alejandro, cada gesto, cada emoción, me acercaron a la esencia de Coco. Esas pequeñas grandes cosas que hacen única la vida. La charla duró un buen tiempo, y a mí, hasta el día de hoy me resuenan sus palabras. Antes de despedirnos, sentí la necesidad de decirle que iba a honrar la memoria de Coco. Que pondría todo de mí. "Te prometo que voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda". Gracias, Alejandro por tu tiempo conmigo, por ser el hermano que sos, por ayudarme a construir, por haber estado y estar presente. Fuiste y sos, fundamental en esta historia", le dijo.