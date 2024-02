Carmen Posadas desvela la sorprendente conexión entre su familia y el accidente aéreo de los Andes

Carmen Posadas ha conversado con Pablo Vierci, autor de La sociedad de la nieve, el libro que ha inspirado la película homónima de J.A. Bayona. Durante la charla, la escritora compartió con el escritor, periodista y guionista uruguayo dónde estaba aquel 13 de octubre de 1972 cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrelló en el corazón de los Andes. "Yo creo que es uno de esos acontecimientos que los que tenemos edad de recordar nos pasa que sabemos lo que estábamos haciendo exactamente en ese momento. Déjame contarte lo qué estaba haciendo yo porque es bastante sorprendente", comenzó diciendo en este encuentro organizado por Ámbito Cultural en El Corte Inglés de Callao.

"Yo me casé el 12 de octubre en Moscú. Me casé, me fui de viaje de novios, y estaba en Londres. Y de repente pongo la televisión y hay una noticia que dice: 'Se ha caído el avión que iba de Moscú a Stalingrado'. Y yo digo: 'No es posible, mi familia'. Porque ese día toda mi familia volaba de Moscú a Stalingrado con todos los invitados del casamiento. Aterrada llamé a casa y me dijeron que por suerte no, pero, sin embargo, me contaron que ese mismo día, el 13 de octubre, se había caído el avión en los Andes", explicó ante Vierci y un gran número de lectores.

La autora de Licencia para espiar o Pequeñas infamias recordó así su primera boda con Rafael Ruiz del Cueto, padre de sus dos hijas, Sofía, que nació en 1975 y es médico, y Jimena, que vino al mundo en 1978 y trabaja en Telefónica. Aquel enlace, según contó hace tiempo en ¡HOLA!, fue "un acontecimiento ecuménico". "Fue la primera boda católica en una iglesia ortodoxa que se celebró en todo el mundo. Fue mi madre la que convenció al patriarca de la Iglesia ortodoxa, Serguéi Pimen, para que se celebrara allí porque las iglesias católicas de Moscú no le parecían bonitas. La noticia salió hasta en The New York Times y en South China Morning Post", explicó.

Tras la ceremonia, los recién casados se hicieron varias fotos de recuerdo en la Plaza Roja. En esa época muchas novias rusas dejaban su ramo en la tumba de Lenin y la escritora, que nunca había hecho cola para acceder al mausoleo, pensó que si la veían vestida de blanco la dejarían pasar directamente y así fue. "Deposité el ramo en la tumba de Lenin. ¡Mi madre casi me mata!", declaró entre risas en ¡HOLA!.

Carmen Posadas y Rafael Ruiz del Cuetos se divorciaron en 1983 y cinco años después, en 1988, la ganadora del Premio Planeta se casó en segundas nupcias con Mariano Rubio, quien ejerció de gobernador del Banco de España de 1984 a 1992. Su matrimonio fue muy feliz y duró hasta la muerte de Mariano Rubio en 1999 a causa de un cáncer de colón. Desde entonces, poco ha trascendido de su vida sentimental salvo una discreta relación con un prestigioso abogado, Bernardo Cremades. En 2021, en una entrevista concedida a ¡HOLA!, la escritora aseguró que no entraba en sus planes celebrar una tercera boda. "Estoy muy bien así", afirmó.