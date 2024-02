La felicitación más romántica de Gemma Pinto a Marc Márquez por su 31 cumpleaños

Loading the player...

La relación entre Gemma Pinto y Marc Márquez se sigue afianzando con el paso del tiempo. La pareja hacía oficial su noviazgo en el pasado mes de mayo de 2023, pocos días después del cumpleaños de la 'influencer', momento en el que los dos lo celebraban con una escapada a Marruecos. Ahora ha sido el turno del piloto y, por motivos laborales no han podido festejarlo con ningún viaje, pero la modelo no ha dudado en subir a su perfil público un vídeo con los instantes más emotivos que han vivido desde que se conocieron. Y también ha compartido el momento en el que Marc ha soplado las velas. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

