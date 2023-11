El romántico beso de Marc Márquez a su novia Gemma Pinto en su día más complicado del Mundial

Marc Márquez no pasa por su mejor momento a nivel profesional, aunque en el terreno personal no puede tener ninguna queja, por lo que podríamos decir que este 2023 ha sido un año agridulce para el piloto. Ayer se ponía el punto final a la temporada 2023 de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo y aunque él no estaba en el pódium- acabo en la decimocuarta posición del Mundial- el de Cervera recibió uno de sus mayores trofeos, el cariño de los suyos y el incondicional apoyo de su chica, la influencer Gemma Pinto, quien no dudó en premiar a su novio con un romántico beso en el paddock.

Juntos desde el pasado mes de mayo cuando hicieron pública su relación compartiendo unas imágenes de ellos dos juntos en Marrakech, la pareja se ha vuelto inseparable y ha sabido compaginar a la perfección sus ajetreadas agendas, dejando claro así que querer es poder. "Como pareja, lo intento apoyar al máximo y respetar su profesión, eso implica adaptarme a su estilo de vida y a sus viajes siempre y cuando pueda organizarme bien con mi trabajo" declaraba recientemente Gemma en ¡HOLA!.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas además de modelo, esta catalana, de 26 años, se ha convertido en la mejor compañera del piloto tanto dentro como fuera de los circuitos, algo que, sin lugar a duda, le ha venido muy bien a Márquez para no perder la sonrisa ahora que ha dado por finalizados sus once años de relación con la escudería Repsol Honda y su destino está en el aire. "El final no lo hemos despedido de la mejor manera. Estaba todo el fin de semana muy intenso, un fin de semana súper concentrado como si me estuviera jugando un Mundial porque quería despedirlo de la mejor manera. Nos llevamos el podio de ayer en la Sprint, nos llevamos las buenas sensaciones de hoy en carrera. Evidentemente no quería que mi último recuerdo con la Honda fuera una volada, pero ha sido así. Ha sido una despedida muy bonita, muy emotiva. Nos llevamos seis mundiales con este gran equipo y quién sabe si en el futuro nos volveremos a encontrar” declaraba el piloto.

Maduro y reflexivo tras no haber podido acabar la última carrera del mundial debido a una caída junto con el piloto Jorge Martin y tras tener un fuerte encontronazo con el piloto italiano Marco Bezzecchi, quien calificó al catalán como "el piloto más sucio de Moto GP" después de que sus motos rozaran y él acabara cayendo, Marc aprovechará estos meses hasta el comienzo del campeonato de 2024, previsto para el 10 de marzo, para reflexionar y para pasar tiempo junto a su chica, quien este verano hacia frente a la pérdida de su hermano los 32 años. “Ha sido el golpe más duro de mi vida. Siempre lo recordaremos con mucho amor, porque nos ha enseñado muchas cosas a toda la familia y, a día de hoy, soy quien soy gracias a él” declaraba Gemma a nuestra revista.

Convertidos en el binomio perfecto, la influencer y el piloto, han dejado completamente atrás el secretismo con el que comenzaron su relación y han pasado de mantenerla oculta a gritarla a los cuatro vientos De hecho este fin de semana, Gemma compartía una foto de su chico junto a este revelador pie de foto: "Te quiero". Un mensaje al que Marc respondía diciendo: "Solo puedo decir gracias y más gracias".

Testigos de este amor fueron algunos de los rostros conocidos que se dejaron ver entre los más de 85.000 aficionados que acudieron al circuito, entre los que destacó la presencia de Victoria de Marichalar, quien es muy aficionada al motociclismo, así como Miguel Ángel Silvestre y su novia, Rebeca Toribio, quien se lo pasaron en grande junto al empresario Pablo Castellano, marido de María Pombo, y la modelo y colaboradora de televisión Alba Carrillo.