Las palabras de Gemma Pinto acerca del punto en el que está su relación con Marc Márquez

Marc Márquez, de 30 años, y Gemma Pinto, de 26, hicieron pública su relación a mediados de septiembre en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid después de haber destapado su noviazgo la pasada primavera. Ahora la influencer ha desnudado sus sentimientos, dejando entrar a sus seguidores en su corazón para compartir cómo se encuentra junto al deportista. “Me asusta con la facilidad con la que aprendí a quererte como si llevara toda la vida haciéndolo. El amor (el bueno) llega solo y sin querer. El amor es sentirme a salvo a tu lado” señala haciéndose eco de unas palabras de la escritora Catalina Herrero Martín (Just Think). En este sentido cabe recordar el gran apoyo que supuso Marc para Gemma el pasado mes de julio cuando falleció uno de sus tres hermanos, que se llamaba Marc, con apenas 32 años.

Marc Márquez presume de amor con Gemma Pinto, la mujer que le saca una sonrisa en su año más complicado

“El amor es ser la mejor versión de mí contigo. El amor es haber recibido un abrazo cuando había perdido toda esperanza en que apareciera. El amor es que aparecieras con un lazo de sencillez, como si la vida me dijera: ‘Ahora sí, te mereces que salga bien’. Y no hubo grandes gestos, no hubo cenas a la luz de las velas, no hubo rosas rojas por todas partes. Nada de eso me hizo falta para saber que era ahí. Que era contigo” continúa Gemma. Desvela entonces algunos retazos de su vida en común, de detalles que comparten en su día a día.

“Te quiero en silencio desayunando, te quiero en la distancia, te quiero en cada mensaje por sorpresa. Te quiero incluso cuando no es fácil, cuando hay que bajar la cabeza y aceptar que eres frágil. Que no es un camino fácil, pero que lo que venga lo afrontaremos juntos. Que te quiero todos los días, pero te quiero más un día cualquiera” escribe Gemma. No es la primera vez que confiesa sus emociones, aunque sin duda con estas palabras da una idea del punto en el que se encuentra su relación.

El suyo fue un amor de primavera. En el mes de mayo compartían algunas instantáneas que confirmaban su noviazgo. Gemma es un rostro conocido en el universo virtual gracias a su labor como creadora de contenido y su amistad con otras celebrities como Laura Escanes. Cada uno se convirtió en el mejor apoyo del otro en las circunstancias que atravesaban: Marc afrontó los desafíos de su carrera deportiva (volvió a los circuitos tras una importante lesión y en medio de la incertidumbre en torno a su futuro) y Gemma, en el dolor tras perder a uno de sus hermanos.