Todo sobre Elsina Khayrova, la socialité rusa con la que sale Tom Cruise y es 25 años menor que él

Lo que para muchos podía ser flor de un día, poco a poco se va asentado. Nos referimos al romance secreto que protagonizan Tom Cruise y Elsina Khayrova, quienes estarían dando pasos agigantados para formalizar lo suyo después de los recientes encuentros donde se les ha visto juntos. Unas noticias que llegan desde Reino Unido sobre el cada vez mayor acercamiento entre ambos, tras ser fotografiados en actitud cariñosa a mediados del pasado diciembre.

El actor de 61 años y la socialité rusa (36) habrían mantenido últimamente varias citas en la impresionante casa que posee ella en el exclusivo barrio residencial de Knightsbridge, en Londres. Se trata de una propiedad con todo tipo de comodidades valorada en unos diez millones de libras (11.752.800 euros), según recoge el Daily Mail. Por otro lado, ambos asistieron hace pocos días a una cena de gala solidaria celebrada en el Hotel Raffles, que estuvo presidida por el príncipe Guillermo.

Eso sí, lo hicieron por separado para que no los fotografiaran el uno al lado del otro. "Dentro del círculo de Elsina dan por hecho que ella y Tom ahora son novios", afirma el citado medio de fuentes cercanas a la nueva conquista del intérprete. De esta forma, aseguran que lo suyo sigue 'in crescendo' aunque por el momento cuidan al máximo su intimidad para no ser inmortalizados. Incluso, se señala que a pesar del gran patrimonio y riqueza que tienen los dos, "hacen muchas cosas típicas de las parejas normales".

Entre esos planes, han salido a cenar por varios restaurantes de la capital británica y también disfrutan de paseos por el emblemático Hyde Park, que está cerca de la mansión de Elsina. Desde que fueron vistos besándose hace dos meses en una fiesta privada en Grosvenor Square (Mayfair), pasan mucho más tiempo juntos y el amor fluye. Tras su útima quedada, la estrella de Hollywood regresaba a Estados Unidos para acudir a la Superbowl mientras que ella está pasando unos días de relax en los Alpes franceses.

Apasionada de la moda y del lujo en su máxima expresión, Khayrova es hija de un destacado parlamentario ruso y exmujer de un magnate dedicado al negocio de los diamantes, Dmitry Tsetkov, del que se separó en 2022 y con el que tiene dos niños. Preguntado por la relación de Elsina con el actor, el empresario ha declarado que "independientemente de con quién esté, sea Tom Cruise u otro, deben ser conscientes de que a ella le gustan las cosas buenas y caras".

La socialité, que suele acudir a desfiles de marcas importantes, presume a diario en sus redes sociales de su alto nivel de vida. Lo hace mostrando su cuerpo escultural y sus espectaculares looks, o esquiando, haciendo surf y viajando a destinos paradísíacos. Es decir, que ejerce también de influencer y le gusta enseñar cómo es todo lo que le rodea, demostrando también una gran devoción y orgullo por su hija pequeña, Eva.

Elsina, quien hizo sus pinitos como modelo durante su juventud y tiene la ciudadanía británica, posee también residencias en Dubái y Chipre, así como un amplio número de automóviles, joyas y arte. El pasado verano, su nombre y el de su exmarido saltaron a la prensa y no solo por su tormento divorcio, sino porque Khayrova fue acusada de ocultar importantes bienes de él, incluida su colección de bolsos valorada en cerca de un millón de euros.

