El emocionante discurso de Tom Cruise en la premiere mundial de 'Misión Imposible 7' en Roma

Tom Cruise regresa con la última entrega de la saga Misión Imposible, que augura ser otro de sus grandes éxitos antes de su estreno. El popular actor, de 60 años, eligió la plaza de España en Roma para celebrar el estreno mundial de su película, ya que gran parte de sus escenas se rodaron en la Ciudad Eterna en un momento desafiante para todos como fue la pandemia del covid.

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One se llama el filme en el que Cruise se vuelve a meter en la piel de Ethan Hunk para protagonizar las escenas de acción más trepidantes y muchos la han calificado como la "mejor "misión" hasta ahora" de la saga. La premiere se retrasó 90 minutos después de que Cruise tuviera una reunión que no estaba prevista con el primer ministro italiano, Giorgia Meloni, según informó Variety.

Cruise, vestido con un traje azul impecable y gafas de sol de aviador, posó con todo el elenco sobre la escalinata de la plaza italiana. Allí estaban sus chicas Hayley Atwell, con la que se relacionó al actor en el pasado, y las otras estrellas en el filme Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Pom Kelmentieff, Shea Wigham y Esai Morales.

La popular estrella pronunció un discurso en el que destacó que desde pequeño su sueño siempre fue hacer películas. “Hay una comunidad de la que todos somos parte: diferentes culturas y formas de vida, todos nos unimos para disfrutar del cine", señaló Cruise.“Es algo con lo que crecí, que me hizo y me inspiró a soñar y querer viajar por el mundo. Mi meta desde pequeño era hacer cine y viajar. Y no solo ser turista, sino trabajar en ese mundo y entender su cultura. A través de mis películas, he podido tener eso porque todos aquí me han permitido entretenerlos. Es un privilegio que nunca he dado por sentado. Es mi pasión entretenerlos, y siempre lucharé por los grandes teatros y ese tipo de experiencia para todos”, señaló ante las cientos de personas que le escuchaban y le aclamaban en las inmedaciones de la Plaza de España.

Tom también quiso rendir homenaje a su director de Misión: Imposible Christopher McQuarrie, al que calificó como su "hermano creativo". “Él ha tenido una mano en cada una de las películas que he hecho en los últimos 16 años”, declaró Cruise. "Sin acreditar, escribió 'Misión: Imposible - Protocolo Fantasma". Ha tenido una mano en la edición y escritura de cada una de las que he hecho. Es mi hermano creativo y un ser humano excepcional”.

La estrella de Top Gun: Maverick quiso hacer una confesión durante la premiere y reveló que está "absolutamente" interesado en trabajar con Scarlett Johansson. Su interés en colaborar se produce después de que la actriz de Los Vengadores, de 38 años, confesara en la presentación en Nueva York de su nueva película dirigida por Wes Anderson, Asteroid City, que Cruise es la última gran estrella con la que sueña compartir pantalla. "Me encantaría trabajar con Tom Cruise", admitió a The Hollywood Reporter y añadió que esperaba que alguien presentara una idea cinematográfica con los dos. Afortunadamente para ella, Cruise le dijo al citado medio que estaba dispuestísimo a que ese deseo se hiciese realidad. "Ella es increíble", dijo de Johansson. Cruise indicó que estaba realmente interesado y elogió a la protagonista de La viuda negra: "He observado su carrera toda su vida. Ella es enormemente talentosa, muy carismática”. La estrella de Minority Report señaló a su vez que Johansson "podría hacerlo todo". "Ella podía hacer comedia, drama, acción, suspenso. Es alguien que realmente te atrae en la pantalla, en la cámara", continuó. "Así que absolutamente, va a suceder".

