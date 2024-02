Descubre a Plex, el 'youtuber' con 12 millones de seguidores que ha dado la vuelta al mundo en 85 días

Loading the player...

Tiene solo 22 años, pero ya suma nada menos que 12 millones de seguidores en Youtube. Y eso solo en la mencionada plataforma. 'YoSoyPlex' es el nombre de su canal pero, aunque todos le conocen como Plex, su verdadero nombre es Daniel. Él influencer, que visitará esta noche el programa El Hormiguero para charlar con Pablo Motos, se ha convertido en uno de los youtubers más populares de nuestro país. No es para menos: pese a su juventud, ya ha dado la vuelta al mundo, y en muy poco tiempo. Sus contenidos giran en torno a los viajes, pero esto no siempre ha sido así. Un curioso encuentro (y desencuentro) con Frank Cuesta lo cambió todo. Dale al play y no te lo pierdas.

