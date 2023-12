Mar Lucas nos cuenta cómo ha aprendido a gestionar la popularidad con 20 años: 'He necesitado ayuda muchas veces, el psicólogo es la mejor inversión que se puede hacer'

Pronunciar el nombre de Mar Lucas es sinónimo de cifras meteóricas (acumula cerca de 18 millones de seguidores en sus perfiles), pero también de naturalidad, espontaneidad y trabajo duro. A los 21 años, la Tiktoker se define como una chica normal que adora su trabajo, al que llegó por hobby siendo solo una adolescente que soñaba con dedicarse al diseño de interiores. Aunque convierte en oro todo lo que toca, tiene claro que el secreto del éxito no es otro que el trabajo y constancia.

Con esa combinación como base ha comenzado a forjarse una carrera en la música, por la que ha sentido un auténtico flechazo y le hace sentir "libre, en paz y feliz". Además, no descarta ser actriz, es un icono para la GenZ y triunfa también como modelo al ser junto a su buen amigo Omar Montes imagen de la campaña navideña de JD Sports. De sus planes de futuro, los sueños que le quedan por cumplir y esa parte íntima que no muestra a través de las redes hablamos en HOLA.com con la creadora de contenido.

-Cuéntanos en qué consiste el proyecto navideño que has lanzado con JD y en qué te sientes identificada con la marca

Utilizo la marca desde hace bastante tiempo y me encanta, me hace especial ilusión poder ser imagen. Siempre apuesto por chándal con pantalón y sudadera en conjunto y unas zapatillas con rollazo. Siento que es súper cómodo, te da un rollo impresionante y estás como en pijama, pero en la calle y encima con rollazo. O sea que es maravilloso.

-Te acompaña Omar Montes. ¿Cómo ha sido trabajar a su lado?

Omar es una persona muy especial para mí porque curiosamente es la primera persona que me ayudó en la música y la primera persona que me abrió muchas puertas, me dio a conocer a mucha gente. Prácticamente al principio me hacía giras con él, me iba al estudio casi cada día con él.... Es una persona maravillosa y tiene un carácter y una personalidad única, inigualable, estás con él y no puedes dejar de reírte de verdad. Es maravilloso. Yo lo adoro muchísimo y me hace mucha ilusión que sea a su lado la campaña.

-¿Cómo os conocisteis?

Conocí a Omar yo creo que eso hace cinco años o así, en algún evento, y ya no hemos perdido el contacto. Vamos manteniéndonos al día por WhatsApp o por Instagram.

-¿Qué planes tienes para Navidad?

Pues la verdad no tengo planes, voy fluyendo. Mi padre se va a las Canarias y me ha invitado, así que tengo esa opción. Tengo la opción de quedarme en mi pueblo o tengo la opción de ir con mis amigos. Así que estoy entre esas tres opciones que no sé qué hacer, aunque creo que será algo familiar.

-Acumulas millones de seguidores en tus redes sociales, pero ¿cómo es esa Mar que solo los más íntimos conocen?

Soy normal, un poco loca, que en redes intento controlarme un poco más. Me gusta mucho cuidar a mi gente y soy muy cariñosa y sensible. Las cosas me afectan más de lo que parece. Soy yo misma en las redes sociales, pero mantengo mi vida privada lo más privada que puedo. Es lo único que me queda de mi vida y de mantener las cosas cuidadas, que la gente no pueda meterse a opinar.

-¿Cuál crees que es el secreto de esa conexión con el público?

Cuanto más soy yo misma siento que los tengo más cerca, y también cuanto más hago las cosas que me hacen feliz, porque me daba mucho miedo. Por ejemplo, con lo de la música me daba miedo que mis seguidores ya no quisieran ver ese tipo de contenido y se alejaran también de mí. Pero al contrario. Están en todo lo que hago, apoyándome, defendiéndome, cuidándome. Es maravilloso, teralmente como una familia, y no te sabría explicar lo feliz que me hace. Intento cuidarlos a ellos igual que me cuidan a mí porque es maravilloso que una persona te esté dedicando tanto tiempo y tanto amor en las cosas que a ti te hacen feliz. Además me están ayudando literalmente a cumplir mis sueños.

-¿Da vértigo tener a tantas personas pendientes de ti?

Sí tienes presión. Intento pensar que esas millones de personas no son personas, porque si me paro a pensar da un poco de vértigo. Soy consciente de lo que conlleva tener tantos seguidores y además hay muchas niñas pequeñas y muchos niños pequeños. No educar, porque yo no soy madre de nadie, pero intento ser buena influencia porque me siento responsable muchas veces. En este momento de la edad del pavo que no escuchas a tus padres y que solo ves a tus ídolos y haces y quieres hacer lo que hacen tus ídolos, siento que te influencian mucho. A mí me influenciaron mucho en respetar el medio ambiente y a la gente, tener una vida saludable... Siento que puedo causar lo mismo en otras personas y me gustaría influenciar lo mejor posible a la gente que me sigue.

-Imagino que también tienes que lidiar con los haters, ¿cómo te afecta?

La verdad es que a mí los haters me afectan. Soy muy sensible y muy intensa, me gusta mucho vivir las cosas con intensidad. Tengo esa parte de mí un poco dramática y me leo todos los comentarios. Si noto que son muy destructivos, intento no leerlos tanto. Si estoy en una época donde me siento fuerte ni les hago caso. Cuando son críticas constructivas las escucho e intento mejorarlas porque quiero aprender.

-¿Has necesitado ayuda profesional para afrontar esas situaciones?

He necesitado ayuda muchas veces y creo que todos en realidad necesitamos ayuda. El psicólogo es la mejor inversión que se puede hacer. Todos tenemos problemas, todos tenemos traumas del pasado, todos tenemos cosas que mejorar mentalmente para tener una estabilidad. Entonces creo que de verdad cuando la cabeza está bien y tú tienes estabilidad emocional y tienes paz, realmente toda la vida se ve diferente.

-¿Cómo empezaste en el mundo digital?

Pues mis inicios fueron con 13 años aproximadamente con mi tablet, no tenía ni teléfono, y me descargué Instagram y Musical.ly (ahora es TikTok). Cuando terminaba el colegio y mis deberes grababa videos, me hacía fotos... Me divertía muchísimo. Y luego ya al año empecé con mi teléfono. Con el paso de los años yo seguía en esas redes y con 18 años empecé la carrera y la dejé por arriesgarme, por esta vía de rockstar. Quería arriesgarme porque es algo que me hace muy feliz y obviamente. No me importa estar todo el día dedicándole mi esfuerzo y mis ganas a eso, lo he hecho durante muchísimos años únicamente por hobby. Me arriesgué y me salió bien, gracias a Dios. Estoy muy feliz de todo lo que me está llegando, cada vez más. Tengo mucha ambición y cada día intento mejorar y crecer.

-¿Qué estabas estudiando?

Empecé a estudiar arquitectura en Barcelona y la verdad es que es una carrera maravillosa, pero necesitas estar las 24 horas del día por y para querer ser arquitecto o querer sacarte la carrera porque de conlleva mucha disciplina, muchísima responsabilidad y muchísimo de estudiar, practicar, hacer maquetas....

-¿Es la arquitectura un plan B?

Es una carrera que me encantaría hacer porque me apasiona el interiorismo, quería hacer un máster después de la carrera. No la descarto porque me parece que aprender y estudiar es algo maravilloso, igual que lo hago aprendiendo cada día, buscándome la vida en la música. Me encantaría poder aprender muchísimo más de millones de aspectos, estoy abierta siempre a aprender. Ahora mismo no tengo el tiempo que me gustaría para dedicarle a la carrera de arquitectura, pero encantadísima de aprender de lo que sea.

-¿Cómo vivieron en tu familia la decisión y cómo les planteaste este trabajo?

Como un golpe fuerte. Es un poco complicado entender que tu hija de repente quiere dedicarse a las redes sociales y se quiere arriesgar. Fue complicado, muy dramático e intenso. La decisión es dura y tomarla al 100% fue complicado, pero expliqué a mis padres que de verdad era lo que me hacía feliz y que si salía mal tenía la posibilidad siempre de volver a empezar. Siempre hay que intentar arriesgarse por lo que te hace feliz y estás a tiempo de volver a recapitular si te sale mal. Pero no quería quedarme con la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, me hubiera arrepentido toda mi vida. Entonces lo intenté y me salió bien. Y mis padres al principio obviamente no les gustaba la idea y me decían que se me estaba yendo un poco la cabeza, pero que me iban a apoyar.

-¿Recuerdas qué momento marcó un punto de inflexión y tus videos comenzaron a hacerse virales?

No creo que fuera un punto de inflexión. Los primeros vídeos que subí fueron en Musical.ly, donde era todo diferente, un mundo de yupi. Ya los primeros empezaron a funcionar, a la gente le gustaba muchísimo y eso era lo que en ese momento petaba.

-¿En qué momento decidiste probar suerte en la música?

Yo estaba moviéndome para conseguir cosas y de repente una persona me dijo oye, necesito voces de mujer para un acústico de una canción mía que quiero hacer. Yo dije que lo intentaba y si quedaba mal probaran con otra persona. Grabé las voces y les encantó, me dijeron que si había hecho clases de canto. Yo hice como siete u ocho años de piano pero nunca había hecho canto ni nada. Me ofrecieron ir al estudio y grabar canciones para mí. Estuvimos tres días encerrados desde que lo probé y me encerré en el estudio a componer porque yo hacía poesía, pero nunca le había puesto melodías ni ni nada.

-¿Entraba en tus planes dedicarte a esta faceta?

En mi cabeza existía la posibilidad de hacer música, pero me decía a mí misma que no valgo para eso. De repente, se me abrió la puerta y descubrí todo el mundo de la música y lo maravilloso que es componer. Además estaba en una época complicada de mi vida y de repente eso para mí fue terapia. Podía expresar lo que en persona no podía y podía contar historias que que yo no podía contar. Entonces despertó algo en mí. Fue como un amor a primera vista y desde ese momento llevo ya tres años obsesionada y enamorada de la música, porque es algo maravilloso que me hace sentir libre, en paz y feliz.

-¿Te ha costado mucho que te valoren como cantante tras venir de redes sociales?

La credibilidad es lo que más me ha costado. Ser creador de contenido no se lo acaban de tomar en serio, no lo acaban de aceptar como trabajo, ni como talento ni como nada. [..] Yo tenía mucho miedo, obviamente, porque durante dos años me costó mucho que la gente me creyera y que los productores me dijeran que sí. Trabajé muchísimo durante dos años y poco a poco iba creciendo y la gente iba creyendo un poco más en mí, un poco más, un poco más, hasta que conseguí un buen equipo y ahí ya me sentí con fuerzas de sacar mi proyecto adelante.

-¿Qué artistas tienes como referente?

Como referente siempre he tenido a Rihanna en la vida en general, no solo en la música, porque creo que es una mujer empoderada. Me identifico muchísimo con sus canciones y la admiro muchísimo con toda mi alma.

-¿Qué cantantes te han dado los mejores consejos?

Beéle fue el primero que se sentó conmigo cuando acabamos el videoclip y me empezó a preguntar un montón de cosas y me dio un montón de consejos que no se me van a olvidar nunca, es una persona muy talentosa. Cali y el Dandee me han cuidado como a una hermana pequeña. Toda la industria me está ayudando muchísimo y creyendo muchísimo en mi proyecto.

-Recientemente te has independizado, ¿cómo está siendo la experiencia de vivir sola?

Ha sido duro. Llevaba un año y medio en casa de mi tía en Madrid y me cuidaba como una madre literalmente. Mi madre también me ha mimado muchísimo. Entonces salir de ahí de repente, tener que hacértelo absolutamente todo tú, tener que aprender muchísimas cosas y estar todo el día de aquí para allá sin tiempo es un poco un desmadre. El tema de la alimentación lo estoy llevando un poco chungo y en algunas cosas podría mejorar, pero es la parte de madurar y crecer.

-¿Cuáles son tus aficiones más allá de la música y el baile?

El arte en general, ya sea dibujar, actuar o lo que sea.. Me apasiona aprender y aunque no soy mucho de deportes me gusta el patinaje artístico. Lo practiqué ocho años y es algo que siempre formará parte de mí, es un deporte precioso.

-¿Te animarías a probar suerte como actriz?

He hecho muchos castings, he hecho interpretación, modelaje y un montón de cosas que a día de hoy me están ayudando muchísimo a ser mucho más profesional en todo lo que hago. Se lo debo a mi madre porque desde pequeña ha creído en mí y en mi talento. Es una mujer que literalmente me ha dado la vida y me ha ayudado a tener lo mejor posible. Me ha apuntado a muchas actividades diferentes para que yo conociera y pudiera elegir lo que realmente me hace feliz.

-Personalmente, ¿cómo está tu corazón?

Centrado en mis sueños y en mí, en mi tiempo, en lo que me hace feliz. He estado mucho tiempo centrada en hacer feliz a otras personas o en salvar a otras personas y me he olvidado de mí. El amor llegará cuando me tenga que llegar. Uno tiene que pensar en sí mismo lo primero, cuidarte, dedicarte mucho tiempo, amor y mucho cariño, lo demás viene solo. El máximo amor que te tienes que dedicar es a ti mismo, es una lección que me ha costado mucho tiempo aprender, pero cuando la he aprendido mi vida ha cambiado radicalmente. Ahora no estoy para tener nada, estoy muy dedicada a mis sueños y metas.

-¿Qué proyectos tienes en el horizonte?

Estoy ahora trabajando en un EP. Es el primer proyecto en la música más a gran escala. Llevo mucho tiempo que siento que me he callado muchas cosas y la música para mí es libertad, es mandar un mensaje, contar una historia, ayudar a alguien y dejar una huella de por vida. Es el momento de sacar algo que cuente mi historia y quién soy yo. También estamos cerrando la gira del año que viene y un montón de cosas en España, Latinoamérica...