Muere de manera repentina la influencer brasileña Mila de Jesús a los 35 años

No hay consuelo para la familia de la influencer Mila de Jesús, quien falleció el pasado 12 de enero de manera repentina a los 35 años. Conocida por su llamativo cambio de imagen, era su hija Anna Clara, de 15 años, quien daba a conocer la triste noticia. "Yo, Anna Clara, envío esta nota de pésame. Estamos muy tristes por la muerte de nuestra hermosa madre. Les agradecemos todas las oraciones y condolencias. Sigue orando por nosotros. Gracias” escribía la joven en las redes sociales de su madre.

- Fallece la 'influencer' Luana Andreade a los 29 años tras someterse a una liposucción

- ¿Puede una dieta crudivegana causar la muerte como le ha pasado a la influencer Zhanna D'Art?

La brasileña, a quien deja atrás a su hija Anna Clara, su marido, George Kowszik, y otros tres hijos más, fue ganando popularidad en las redes sociales por mostrar su gran pérdida de peso tras colocarse un bypass gástrico el 5 de octubre de 2017 que según sus propias palabras "le cambió la vida".

De Jesús, quien supuestamente sufrió un paro cardiaco, tal y como han informado algunos medios internacionales como Daily Mail, New York Post y The U.S, compartía habitualmente fotografías suyas del antes y después generando así decenas de comentarios de sus seguidores, quien se mostraban atónitos por su sorprendente evolución.

El pasado mes de octubre, la influencer anunció que llevaba sufriendo psoriasis desde el pasado julio y que su piel se había llenado de manchas escamosas que le producían fuertes picores. "El 80 por ciento de mi cuerpo está afectado por esta enfermedad de la piel. Así que ando entre médicos, medicinas, ungüentos y respirando profundamente...", escribía Mila.

La creadora de contenido, quien había abandonado su Brasil natal para asentarse en Boston, Massachusetts, contaba actualmente con más de 63.000 seguidores en Instagram y 100.000 en su canal de YouTube dedicado al maquillaje, aunque si por algo se había el ganado de sus seguidores era por mostrar sus rutinas de ejercicio, su alimentación, su estilo de vida, así como imágenes de sus hijos y de su marido, con quien contrajo matrimonio el pasado 23 de septiembre y quien está completamente destrozado.

"No soy muy bueno con las palabras ni hablando por aquí", escribió el hombre de 61 años en su perfil de Facebook el pasado 13 de enero. "Ayer perdí a mi hermosa esposa y a mi mejor amiga a quien amo tanto". Unas sentidas palabras a las que se sumaban las de su hijo mayor Pedro Marçal, de 17 años. "Descansa tranquila mamá. Te quiero tanto. Nadie me querrá tanto como tú. Descansa con Dios".

- Fallece la influencer Larissa Borges a los 33 años tras sufrir dos paros cardíacos

- Patricia Rite, la 'influencer' que se dio a conocer en 'MyHyV', muere de cáncer a los 30 años

La influencer publicó su último post el pasado 7 de enero en las que se mostraba feliz y sonriente posando y jugando con la nieve caída en los Estados Unidos tras una ola de frio. Junto a las imágenes y los vídeos este texto: “Directamente desde el Polo Norte. ¿Vosotros queréis jugar en la nieve?”.