María Jiménez, homenajeada en el In Memoriam de los premios Grammy

En los premios Grammy, al igual que en otras muchas otras galas de galardones de la industria del entretenimiento, uno de los instantes más emotivos es el In Memoriam, en el que se rinde homenaje a aquellos rostros conocidos que han perdido la vida en los últimos meses. Un momento que sirve para echar la vista atrás y recordar con cariño a los que no están, y que, además, en esta 66º edición, ha tenido sabor español con la presencia de María Jiménez.

La cantante andaluza apareció en la gran pantalla del Crypto.com Arena de Los Ángeles durante la actuación de Annie Lennox, que fue la encargada de poner voz al tema Nothing Compares To You, de la también fallecida Sinead O’Connor. Junto a la intérprete de Se acabó otros artistas de la talla de Gary Rossington, Melinda Wilson y Michael Rhodes. Cuando la música dejó de sonar, los invitados inundaron la estancia con una sonora ovación.

Este no fue el único tributo que hubo en esta noche llena de talento y emociones. Tony Bennett, que murió el pasado mes de junio, fue uno de los grandes protagonistas del In Memoriam, puesto que se reprodujeron imágenes de sus conciertos mientras sonaban algunos de sus temas más populares como I Left My Heart in San Francisco, For Once in My Life y The Best is Yet To Come. Todo ello acompañado de la melodía del piano de Stevie Wonder.

De la misma manera, se reconoció a Jimmy Buffett; el impacto de Burt Bacharach en la música popular del siglo XX; Lenny Kravitz se subió al escenario para recordar a Clarence Avant, apodado como el 'padrino de la música negra'; y la presentadora Oprah Winfrey le dedicó unas entrañables palabras a Tina Turner, la reina del Rock. “Ella será nuestra eterna diosa, un símbolo de gracia, determinación, alma y poder. Una voz que nos continúa hablando a todos”.

El recuerdo de María Jimenez

María Jiménez murió el siete de septiembre, tras varios años con un estado de salud delicado. Sus fans incondicionales salieron a las calles de Sevilla para despedirse de ella en su querido barrio de Triana en un funeral con toques flamencos, tal y como ella había pedido. ¿Su legado? Canciones con mensajes empoderantes que se han convertido en himnos intergeneracionales.

Además, la vocalista tenía una marcada vena solidaria y meses antes de morir presentó en la capital hispalense una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género y promover la integración social del colectivo LGTBI. Precisamente, este 3 de febrero hubiera cumplido 74 años, y su hermana Isabel, su fiel compañera, ha acudido a un evento benéfico a favor de Alalá. “A ella le encantaba colaborar, y un poco de ella estará aquí”.