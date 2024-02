Victoria Monét, así es la artista revelación de los Grammy que fue nominada con su hija de dos años

Se ha llevado a casa tres de los siete Grammy a los que aspiraba y está sin duda satisfecha. Victoria Monét, de 34 años, ha ganado los premios a la mejor artista revelación, mejor álbum de R&B por Jaguar y mejor ingeniería de álbum, no clásico ante la atenta mirada de su hija Hazel, de solo dos años, que también estaba nominada junto a su mamá en la categoría mejor interpretación de R&B tradicional (aparece en el vídeo musical de Hollywood). La pequeña, que todavía no es consciente de que ha conseguido ser la nominada más joven de la historia de los Grammy, acompañó a la artista a la fiesta con un precioso vestido a juego con el de su madre, las dos de dorado, y acaparó muchos de los flashes de la velada celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

No parecía sin embargo muy contenta pues se escondió en los brazos de su padre mientras paseaban por la alfombra, sin querer mirar a la cámara a pesar de los intentos de su madre. "Este premio fue una búsqueda de 15 años. Me mudé a Los Ángeles en 2009 y me gusta compararme con una planta. Pueden ver la industria de la música como la tierra, y pueden considerarla sucia, o pueden considerarla como una fuente de nutrientes y agua. Mis raíces han crecido bajo tierra durante tanto tiempo. Y siento que hoy finalmente estoy saliendo a la superficie" dijo. La artista, que ha sido bautizada en ocasiones como la princesa del R&B, tiene en su niña, nacida de su relación con el entrenador físico John Gaines, a su mejor sucesora, aunque habrá que esperar para saber si esta primera incursión en la música de la pequeña va a más en el futuro.

Victoria sintió desde muy joven el gusanillo del espectáculo y empezó a cantar en el coro de la iglesia para dar rienda suelta a una pasión que perfeccionó en la escuela de artes escénicas. Sus primeras composiciones fueron vendidas a nombres como Ariana Grande y Kanye West y en 2014 ya lanzó su primer EP titulado Nightmares & Lullabies: Act. 1, cuya continuación llegaría un año después. Formó parte del grupo Fifth Harmony en 2016, el mismo año en el que lanzó el adelanto de su trabajo Life After Love. En 2020 lanzó su primer álbum de estudio Jaguar.

Su carrera como intérprete está avalada por su prestigio como compositora pues ha escrito letras para artistas de peso, como la antes mencionada Ariana Grande, aunque también para Mary J. Blige, Fifth Harmony y Chris Brown. Su música es una fusión de elementos de hip-hop y R&B, con temas destacados como Moment, Ass Like That y We Might Even Be Falling in Love. En cuanto a su vida personal, sale con el entrenador John Gaines, padre de su pequeña Hazel, que ya ha protagonizado algunas sesiones de fotos con su mamá. "Los Grammy han estado en mi punto de mira desde que puse un pie en un estudio. Siempre vi a Kanye (West) y sus 16 premios Grammy; en ese momento recuerdo que tenía 16 y ese era el objetivo. Recuerdo que dije: ‘Quiero 16 premios Grammy’. Eso sería sorprendente" aseguró Victoria hace algunas semanas cuando conoció las candidaturas. Por ahora ya lleva tres.