Conoce a SZA, la artista más nominada de los premios Grammy 2024

La cuenta atrás para la entrega de la 66ª edición de los premios Grammy está en marcha y ya es imparable. Los galardones, que tendrán lugar el próximo 4 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, prometen por supuesto mucha música, pero también emociones, pues estas siempre se desbordan cuando un artista recoge el mayor reconocimiento a su talento. En lista de aspirantes este año figuran los cantantes más reconocidos del panorama, aunque un nombre destaca por encima de todos. La cantante y compositora SZA, de 34 años, lidera las candidaturas con 9 propuestas gracias a su álbum SOS, entre ellas las principales a mejor canción, grabación y álbum. Pero ¿quién es la mujer que este año se puede convertir en reina de los galardones? ¿Quién es SZA? Te lo contamos.

Una carrera meteórica hasta la cumbre

Solána Imani Rowe nació en San Luis, Missouri, Estados Unidos, y se ha convertido en menos de diez años en una de las voces más destacadas de la música soul y R&B. La cantante empezó grabando maquetas en su habitación, pero logró llamar la atención del reconocido sello Top Dawg Entertainment de Kendrick Lamar que no dudó en ficharla. Adoptó entonces SZA como nombre artístico, un acrónimo inspirado en el Alfabeto Supremo, tomando la influencia del rapero RZA. En 2014 lanzó varios singles, agrupados en un EP titulado Z. En uno de ellos Childs Play, se incluye la colaboración de Chance the Rapper. En 2017 lanzó su disco Ctrl, que debutó en el número 3 de la lista Billboard, y además empezó a componer para otras artistas como Beyonce, Nicky Minaj, Rihanna y Doja Cat, con quien grabó Kiss Me More.

En 2018 participó en la canción All the Stars junto a Kendrick Lamar, tema que forma parte de la banda sonora de la película Pantera Negra y que fue nominado al Oscar. Su segundo álbum llegó en 2022 con el título de SOS con temas como Shirt y Psa. Como detalla Apple Music la compositora crea relajadas atmósferas con su mezcla única de R&B contemporáneo, soul y melodías synth. Su voz ha sido definida por algunos críticos musicales como "etérea". Aunque su estilo se centra más en el R&B, tiene influencias de múltiples tendencias como neo-soul, hip hop, indie rock y witch house, además de elementos de chillwave. La propia artista ha detallado entre sus influencias a nombres como Ella Fitzgerald, Lauryn Hill, Red Hot Chili Peppers y Björk, entre muchos otros.

Una artista personal y única

SZA reconoce que hay muchas cosas y personas que la inspiran y que su creatividad no se limita a la música, pues a ella lo que la mueve es crear arte. El cine por ejemplo se cuela entre sus musas y así admira los proyectos de Wes Anderson y Spike Lee. Si su estilo vocal y musical es tan único, su imagen tenía que ir en consonancia. Su peinado y su elección de vestuario, con ropa cómoda, amplia y deportiva, han sido muy comentados en sus apariciones en escena. Una apariencia personal y musical que han ayudado a crear la artista icónica que hoy se asoma a los Grammy como una firme candidata al podium.

No es la primera vez que vive estos nervios pues ya ha sido nominada en diversas ocasiones en premios como los Grammy (en 2018 en cinco categorías y en 2022, en cuatro, tres de ellas por el tema con Doja Cat Kiss Me More), los Billboard y los MTV. Solo se ha llevado un Grammy hasta el momento así que la expectación este año es máxima. En cuanto a su vida personal se sabe que mantuvo una relación con Drake en 2009 (ella misma lo confirmó). A finales del pasado 2023 se la empezó a relacionar con Travis Scott, expareja de Kylie Jenner y padre de los dos hijos de la socialité, con quien ha colaborado en varios temas. ¿Pasearán juntos por la alfombra roja?