La tormentosa relación de María Jiménez con Pepe Sancho, el que fue su gran amor

Era intensa, inigualable y genuina y si algo la caracterizaba era su inagotable intensidad. Mujer de fuertes pasiones, María Jiménez, quien ha fallecido este jueves a los 73 años, se enamoró perdidamente de uno de los galanes de nuestro cine, el ya desaparecido Pepe Sancho y su historia de amor se convirtió en portada un día sí y otro también. Se amaron sin medida y quizás eso fue lo que acabó dinamitándoles. Sus fuertes caracteres les nublaron la vista y no supieron gestionar sus sentimientos llevándoles a convertir su noviazgo y sus posteriores matrimonios, porque sí, se casaron a tres veces, en una historia de amor, de mucho amor, pero también de odio e incluso denuncias de malos tratos.

Un flechazo y veinte puñaladas

María Jiménez y Pepe Sancho se conocieron en un restaurante de Madrid en 1978. Ella ya era una cantante famosa y él triunfaba con Curro Jiménez y lo suyo fue un verdadero flechazo. "Fue un flechazo, pero después fueron veinte puñaladas", decía la fallecida María Jiménez recordando al que fuera su marido. La cantante era por aquel entonces madre de una niña, Rocío, nacida de un romance fugaz de juventud, pero eso es algo que, a Pepe, nunca le importó, pues acabó adoptando y dándole sus apellidos.

Se casaron el 1 de julio de 1980 tan solo dos años después de conocerse y tal y como relataba la cantante en el documental Lazos de Sangre de TVE, ese día ya tuvieron una de sus mayores discusiones. "Ese día me formó un escándalo, que yo me quería separar ese mismo día de él. Psicológicamente me volvió loca ese día", declaraba María. Sin embargo, ambos continuaron juntos y tres años después, en 1983, nació Alejandro, el único hijo en común de la pareja.

Su primera separación

Un año después del nacimiento del pequeño, quien actualmente tiene 40 años y ha sido el encargado de comunicar el triste fallecimiento de su madre, el matrimonio sufría su primera ruptura. Y aunque fueron momentos muy duros para ambos una tragedia aun mayor los volvería a unir de nuevo. Rocío la hija de la cantante, perdía la vida en un trágico accidente de tráfico, y Pepe se convertía para ella en su mejor apoyo.

Una segunda oportunidad, con boda incluída

Poco a poco comenzaron a retomar sus planes de pareja y de familia fue entonces cuando decidieron casarse por segunda vez, en Costa Rica, el 27 de febrero de 1987 en Costa Rica y con su hijo Alejandro como único testigo. La vida volvía a sonreírles de nuevo y ellos le devolvían la sonrisa. Sin embargo, esa aparente felicidad acabaría esfumándose debido, en buena parte, a la doble vida de Pepe Sancho, así a su gran carácter dominante, que llevó a la artista a dejar los escenarios y dedicarse, en cuerpo y alma a su familia. "Vivía atormentada. No sabía si era mejor que el padre estuviera en casa o no. Era muy duro vivir al lado de Pepe" declaraba María a ¡HOLA! en el año 2013.

Tercer 'sí,quiero'

Paradojas de la vida, del destino o de la magia inexplicable del amor, la pareja volvería a darse el ‘sí, quiero’ una tercera vez, esta vez en Nepal. Una boda que la misma María Jiménez acabaría calificando como 'un engaño'. En aquella época, la cantante vivía completamente en su segundo plano y su marido la fue "arrinconando y anulando", tal y como reconocería María en sus memorias Calla, canalla. Pero ella, mostrando, una vez más, toda su fortaleza, logró resurgir. A principios de los 2000, una colaboración con La cabra mecánica la devolvió al panorama musical. La ‘gitana ye-yé’ volvía a sentir el calor de su público.

Ruptura definitiva

En 2002, María Jiménez anunció en ¡HOLA! su separación. Se acabó no había vuelta atrás. Si bien habló del 'desgaste' de su matrimonio, apuntó, también, a las constantes sospechas de infidelidad por parte de Pepe. “Yo no lo puedo decir porque no he visto a nadie, pero sé que ha habido cosas. No sé si ha habido una tercera persona… o ha habido varias. No lo sé, pero tampoco lo entiendo. Llegué a decirle que, si estaba enamorado de alguien, que fuera feliz, que no pasaba nada más, pero que no estuviera mareándome de arriba y abajo. Le pedí que me dijera la verdad y estaba dispuesta a perdonarle. Pero él me negó todo”.

- María Jiménez presenta nuevo álbum y recuerda entre bromas sus duros momentos en el hospital

- Así ha sido el regreso de María Jiménez a los escenarios tras dieciocho años de ausencia

María, quien señaló que los parches que fueron poniendo a su matrimonio no surtieron efecto, alegó como causa de su separación el “agotamiento” y no sólo acusó al que había sido su marido de ‘deslealtad’, sino también de maltrato. "Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: vamos a casarnos otra vez. Y yo como una tonta, después de dos carantoñas, le creía", aseguraba la cantante en el programa Lazos de sangre.

Finalizado su tormentoso matrimonio, María Jiménez volvió a recuperar su espacio, su música y su gente y mientras ella renacía de sus cenizas, Pepe, quien fallecía de manera repentina en 2013, rehacía su vida al lado de la escritora Reyes Monforte, con quien se casó cuatro años después de su separación, en 2006.

Sin embargo, a su agitado y convulso matrimonio aún le faltaba escribir un capítulo más y tras la denuncia de maltrato presentada por la cantante ambos volverían a verse las caras en un juicio celebrado en 2009 en el que incluso llegó a testificar Alejandro a favor de su madre. La sentencia dictada por el juez dio la razón a la cantante, pero el actor salió sin condena por la prescripción del delito. La cantante fundó en 2022 la 'Fundación María Jiménez' para luchar contra la violencia machista a raíz de su propia experiencia personal.