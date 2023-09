Las cariñosas palabras de Toñi Moreno a María Jiménez, cuya muerte llora el mundo de la cultura

La muerte de María Jiménez a los 73 años ha vuelto a golpear al mundo de la cultura de nuestro país. Amigos, compañeros y admiradores de la artista, que se convirtió en una de las artistas más queridas del panorama gracias a su espontánea personalidad, se han despedido de ella con sentidos mensajes que se multiplican en el universo virtual. Toñi Moreno, que el pasado mes de noviembre la acompañó en la presentación de su fundación contra la violencia de género, le dedicaba unas palabras en las que reconoce la fortaleza que mostró en las difíciles circunstancias que tuvo que atravesar en su vida. “Pensé que eras inmortal porque siempre sobrevivías a todos tus sustos. Lo que sí es inmortal es tu arte, y ese se queda ahí, manteniendo vivo tu recuerdo. Descansa en paz, bonita”.

La presentadora, que se encontraba en Vitoria presentando la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que arranca hoy en TVE, ya sufría otro duro golpe el pasado martes cuando falleció María Teresa Campos, a la que estaba también muy unida. La escritora Valeria Vegas, que también admirada mucho el trabajo de Jiménez en la música, en la que tuvo un intensa trayectoria de más de cinco décadas, recordó cuándo escuchó por primera vez la voz de la cantante. “Adiós, María. Toda fuerza, toda verdad (…) Debía de ser el año 96, cuando descubrí a través de la televisión su canción Al Alba (que ya tenía su tiempo). Mi madre recorrió todos los mercadillos en busca de alguna casette que contuviese dicho tema… hasta que por fin apareció. Todavía hoy lo escucho y me atraviesa. Al Alba rompí cadenas. Justo lo que ha hecho María hoy. Y siempre”.

Bibiana Fernández tuvo la oportunidad de compartir muchos momentos con Jiménez y ha dejado también unas palabras en homenaje. “Se ha ido la reina, creo que ella en sí misma era un género: buena, divertida, mi pésame a tu hijo, tu hermana… Siempre llevaré en la memoria esos viajes en Ave y sobre todo a ti”. El artista Pitingo, otro de los representantes del flamenco más actual que trabajó con ella, ha dejado una personal anécdota sobre la artista, recordando la última vez que habló con ella. “Le pregunté cómo estaba, me dijo: “Muy bien, ¿y tú mi gitano? Me hizo llamarla por vídeo llamada y cantarle. Yo sabía que estaba muy malita, pero nunca me dijo estoy mal, no quería preocupar a nadie, jamás la escuché quejarse de nada. De las mujeres más fuertes y valientes que he conocido en mi vida y ya como artista qué decir, una grande, única, irrepetible y genial. Ella era artista de artistas” apuntó.

Lichis, vocalista de La cabra mecánica, que grabó con María el éxito La lista de la compra en 2001, ha rescatado una foto de aquellos días. "Justo después de tomada esta foto, este fue el último momento en que nos vimos en persona. Salí de aquel camerino aquella noche y caminé un par de horas solo hasta mi casa. Muchos sentimientos encontrados, pero sobre todo muchísima alegría por ella. Hicimos juntos algo muy hermoso, antes de que colaborar perdiera todo su sentido, cuando aquello suponía una locura, cuando había una canción nacida para ello, cuando hubo verdad. Es verdad para siempre, y siempre la llevaré conmigo. Gracias por darme tanto".

Muchos de quienes la lloran recuerdan algunas de sus canciones más míticas como Se acabó, que se convirtió en un himno contra la violencia de género, o La lista de la compra, junto al grupo La cabra mecánica. Utilizan así algunas de sus letras para mostrar su homenaje a Jiménez, de la que dicen que el cariño que le tienen nunca "se acabará". "Te marchas de nuestro lado, y el mundo nos parece menos amable, menos humano y más raro..." escribe Luis Larrodera, modificando la letra de La lista de la compra. El periodista Jesús Cintora recordó su fuerte personalidad, que no se arredraba ante nada: "Muere María Jiménez, cantante, bailaora y actriz: Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente. Dejó una impronta contra la violencia de género. Siempre con la verdad saliendo sin censura de sus labios".

Entre las diversas personalidades políticas que reconocieron su carrera y su lucha contra la violencia de género, están María Jesús Montero, Ministra de hacienda, Irene Montero, Ministra de igualdad, y Mikel Iceta, Ministro de cultura, que enviaron su pésame a la familia. “La obra de María Jiménez es parte de nuestra historia colectiva. Pionera en alzar la voz por la libertad, la igualdad y contra el maltrato hacia la mujer, su 'Se acabó' fue aliento y ejemplo frente al machismo. Todo mi cariño para sus seres queridos” escribió Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ciudad que acogerá la capilla ardiente de la artista (ocupará una de las dependencias del ayuntamiento de la capital hispalense) comentó que Jiménez “marcó una época”. "Trianera universal y sevillana de raza", el regidor hispalense ha recordado que "Sevilla tiene el honor de tenerla como Medalla de Oro de esta ciudad, que la recordará siempre, al igual que lo hará toda España".