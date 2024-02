Conoce a André Sebastián, el pequeño actor de 'Vuelve a mí' que le roba protagonismo a William Levy

Si hay un actor de telenovelas que ha logrado robar el corazón de la audiencia en los últimos tiempos, ese es, sin duda alguna, William Levy. Pero ahora podría estar a punto de perder su reinado, precisamente por un intérprete que trabaja junto al artista cubano en su última serie, Vuelve a mí, que acaba de estrenarse en nuestro país. El galán en cuestión tiene 8 años, se llama André Sebastián y con su talento y su ternura ha enamorado al público desde el primer momento. Un joven actor al que no debemos perder la pista ya que es capaz de hacerle sombra al protagonista de Café con aroma de mujer o a cualquiera que tenga cerca.

En la ficción, el joven actor da vida al pequeño Andrés García, el hijo de la protagonsita, Nuria (Samadhi Zendejas), que es secuestrado. Se trata de un complicado papel que será clave en el desarrollo de la serie y su trayectoria marcará un antes y un después en las historias del resto de los personajes.

Aunque tuviera la difícil tarea de meterse en la piel de un niño que es raptado, André no tuvo problema en acometer ese reto puesto que, tanto los cámaras como los directores, tuvieron mucho cuidado para que todo fuera bien y nadie saliera lastimado. Eso le permitió meterse a fondo en el papel llegando a sentir "las mismas emociones" que viviría su personaje, según aseguraba en una entrevista con el programa mexicano Hoy Día con motivo del estreno de Vuelve a mí.

Trabajar junto a una gran estrella como William Levy, de 43 años, ha sido una gran experiencia para este pequeño gran actor. Ambos han creado un bonito vínculo y tienen hasta sus propios códigos como un saludo que solo ellos conocen. Además, André señalaba que el protagonista de Montecristo genera muy buen ambiente en el set y aseguraba que todos "nos morimos de la risa con él. Es divertidísimo porque hace unas caras bien chistosas".

El pequeño artista también ha vivido momentos muy especiales junto a Samadhi Zendejas, con quien mantiene una relación muy especial tanto dentro como fuera del plató, entre los que destacaba el día que la protagonista de Mariposa de barrio lo llevó "en un yate a la playa" y comieron unas "donas gigantes de chocolate y también una pizza".

Considerado como una de las grandes promesas de la televisión mexicana, André Sebastián es un actor juvenil que ha destacado por su papel en melodramas. Nacido en México en abril de 2015, tuvo muy clara su vocación desde muy pequeño. A los tres años, este joven artista ya sabía que quería dedicarse al mundo de la interpretación y le hizo una petición a su madre: "por favor, déjame tantito ser actor y después ya nos volvemos a la escuela de nuevo", explicaba.

Pronto lograba su sueño y André era seleccionado en un casting convocado por el productor Nicandro Díaz, a través del programa matutino Hoy, en el que se buscaba a un niño de entre 4 y 7 años, de cabello oscuro y tez morena. A pesar de que no tenía experiencia en el mundo de la actuación, no tardó en conseguir el papel de Benjamín por su carisma y talento. Y así fue como, con tan solo 5 años, hacía su debut profesional en la serie Mi fortuna es amarte, una de las telenovelas más importantes del momento.

Pese a su inexperiencia y a su corta edad, su verdad actuando ha conquistado a millones de espectadores y ha hecho que, desde ese momento, su teléfono no haya dejado de sonar y haya ido enlazando un trabajo con otro con las series Vencer la ausencia, Morir de amor, y la más reciente Vuelve a mí. Su éxito no ha hecho que descuide sus estudios y el pequeño toma sus clases online desde el set de grabación, siempre acompañado por sus padres que no se separan de él ni un momento. Habrá que seguir muy de cerca la carrera de André Sebastián porque seguro que va a dar mucho que hablar.