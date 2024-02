Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera coinciden por primera vez tras la polémica entrevista del torero

El mes de febrero comienza con un momento inolvidable para Cayetana Rivera. Con 24 años, y perteneciente a una importante saga de toreros de nuestro país, se ha convertido en la protagonista del cartel de la feria de San Isidro presentado esta misma tarde en una gala celebrada en la Monumental de Las Ventas (Madrid). Durante el acto en el que se han entregado diferentes premios, Tana (así la llaman sus allegados) ha estado acompañada de sus padres, Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, a los que hemos visto coincidir en público por primera vez un mes después de la polémica entrevista que el diestro dio a finales de diciembre en De Viernes.

-Francisco Rivera recuerda entre lágrimas a su madre: 'Estuve enfadado con ella mucho tiempo'

-Todos los detalles de la fiesta privada que Eugenia Martínez de Irujo le ha organizado a Hillary Clinton en el Palacio de Dueñas

Francisco ha llegado al coso acompañado de Lourdes Montes, quien se ha decantado para la ocasión por un elegante traje negro con solapas blancas de Vogana. Antes de acceder a la gala, el diestro ha reconocido ante las cámaras de Telemadrid sentir "nervios y mucha ilusión" además de un inmenso orgullo. "Primero por lo que significa para toda la familia que hayan pensado en Cayetana. Que nuestros apellidos estén ahí es un privilegio y un honor absoluto. Ella los lleva con mucha dignidad, los honra", ha señalado. Además, ha contado que a su hija "le ha hecho muchísima ilusión" protagonizar el cartel porque "es una enamorada del toro".

Instantes antes de dar comienzo la gala presentada por Ramón García y Elena Salamanca y en la que Cayetana ha recibido además el premio Juventud y Tauromaquia, ha llegado Eugenia .Con pantalón negro ajustado con un maxicinturón, blusa blanca, la duquesa de Montoro ha posado acompañada de Narcís Rebollo. Su sonrisa ante las cámaras hablaba por sí sola y demostraba el inmenso orgullo que siente de que su única hija tenga un papel tan destacado en la Feria de San Isidro. Cabe recordar que su madre, la duquesa de Alba, era además una gran aficionada a los toros.

Esta noche con la tauromaquia como eje central también ha supuesto el reencuentro público entre Francisco y su hermano Cayetano, que hace doblete en la Feria de San Isidro. "Es un orgullo y un privilegio pisar este ruedo, han sido muchos años los que no ha podido ser, pero este año por fin ha podido ser. Estoy con los nervios correspondientes que supone estar en esta feria, la más importante del mundo", ha dicho el diestro, quien tomó la alternativa el 9 de septiembre de 2006 en Ronda (Málaga). Desde las gradas ha escuchado con una sonrisa la intervención de su sobrina, quien le ha nombrado en su emotivo discurso.

En la citada entrevista, Francisco también habló de la situación actual con sus tres hermanos. Sobre Cayetano, con el que se lleva tres años, señaló: "Mi relación con Cayetano no es mala, pero no estamos todo el tiempo juntos. Es una relación normal la que tenemos, hablamos cuando tenemos que hablar. Los primos sí se ven, creemos que es importante para eso Lourdes y Eva luchan mucho a favor, y nosotros también”.

Las palabras de Francisco sobre su matrimonio con Eugenia

En su aparición televisiva, el hijo mayor de Carmen Ordóñez y Paquirri recordó su relación con la duquesa de Montoro, desde su matrimonio hasta su separación. "No estábamos preparados y ninguno estábamos enamorados realmente", dijo sobre el enlace, que se celebró el 23 de octubre de 1998 en la catedral de Sevilla. Un año después llegó al mundo su hija, a la que definió como lo más bonito y por la que todo compensa. Explicó entonces que la separación, en 2002, "fue terrible" y lo pasó mal.

"No tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, ninguno, pero como se portó después no, no estuvo bien. Cuando yo pedí la custodia compartida, en ningún momento dije que Eugenia fuera mala madre, pero a mi siempre se me despellejó como padre, y Eugenia dio pie a eso", aseguraba Francisco, añadiendo que atravesó una depresión por esta situación. Una etapa complicada en la que se aferró a su hija para poder superarla.

Francisco Rivera relata el día que visitó Cantora con su hija Cayetana y fueron recibidos por Isabel Pantoja

La relación de los padres de Cayetana

El tiempo ha hecho posible que aquella temporada difícil se quede atrás para siempre y que el exmatrimonio acerque posturas. Para ambos la máxima prioridad es la felicidad, el bienestar y la tranquilidad de Cayetana, de la que están muy orgullosos tal y como han demostrado en esta velada.

Las parejas de ambos, Lourdes Montes y Narcís Rebollo, han puesto también todo de su parte para lograr esta armonía. "Mientras más fácil sea la vida y más normalidad, mejor. No hay ningún problema. Eugenia es encantadora, con mis niños es cariñosísima, conmigo es estupenda, Narcís es un cielo, con lo cual, ¿por qué nos vamos a llevar mal?", decía la diseñadora, que siempre ha contado con el apoyo de la duquesa de Montoro en las presentaciones de sus colecciones y luciendo sus diseños en ocasiones como la Feria de Abril.

Cayetana adora a las personas que hacen felices a sus padres. Así quedaba reflejado hace solo unos días, en el 40 cumpleaños de Lourdes Montes. "Gracias por cuidarme, por hacer que siempre me sienta como en casa, gracias por tus consejos, por nuestras charlas infinitas. Te deseo todo lo mejor del mundo. Te quiero", le decía junto a su regalo, un bonito de piedras. Además, la diseñadora siempre ha resaltado que Tana se lo ha puesto fácil desde que se conocieron y resalta de ella lo excelente hermana mayor que es con Carmen y Curro, sus debilidades.