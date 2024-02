Descubrimos el lado personal de Alberto Chicote: desde su pasión por el rugby hasta su faceta de 'abuelo'

Hace más de una década que Alberto Chicote estrenaba Pesadilla en la cocina, un formato televisivo que le cambió la vida, ya que se convirtió en uno de los cocineros más conocidos y admirados de nuestro país. Ahora, a punto de estrenar nuevo programa, Batalla de restaurantes, respasamos el lado personal del chef, apasionado del rugby, que comparte profesión y vida con su mujer, Inma Núñez. Con ella, que sí es madre y abuela, disfruta de su faceta de 'abuelo': "No tuve hijos pero tengo un nieto".

A sus 54 años Chicote, convertido en una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla, no se olvida de la estricta educación que recibió de sus padres y a los que agradece, a través de sus redes sociales donde se muestra muy activo, los valores que le inculcaron desde pequeño. A los 20 años aparcó otra de sus pasiones, el rugby, para meterse de lleno en los fogones. Y en un restaurante conoció a su actual mujer, Inma Núñez, su jefa de sala desde el año 2004; con la que terminó casándose en el 2022 y con la que comparte profesión y vida.

Inma, su apoyo fundamental

En septiembre de 2022 la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima donde no faltaron sus familiares y amigos, así como compañeros de televisión como Dani Rovira, Javier Cansado, Susana Griso y Roberto Leal. La pareja no ha tenido hijos en común pero con Inma, que sí es madre y abuela, disfruta de su faceta de 'abuelo': "No he tenido hijos pero sí un nieto', le confesó a Mariló Montero en una entrevista en televisión.

40 kilos menos en 18 meses

La imagen de Alberto Chicote ha cambiado mucho desde que lo conocemos. Con una buena alimentación y haciendo ejercicio de manera habitual, el chef consiguió bajar 40 kilos en 18 meses: "No hay milagros. No hay productos que te vayan a hacer así... Hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre", le dijo a Nuria Roca en su programa.

Compañero de Javier Bardem en el rugby

Chicote adolescente era un amante del rugby, deporte en el que jugó en la posición de 'talonador' desde los 14 hasta los 20 años y del que llegó incluso a formar parte de la Selección madrileña de rugby. Allí coincidió con el que era su compañero, Javier Bardem: "Me acuerdo mucho de él, pero no nos hemos vuelto a ver", explicó en una entrevista para el diario Marca en 2017.