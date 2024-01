Las 'aventuras' de Demi Moore y su perro Pilaf: del 'photocall' al concierto de Madonna

Contigo a todas partes. Es perfectamente la frase que podría escribirse junto a las imágenes de la actriz Demi Moore con su mascota Pilaf. El amor de la artista por el pequeño chihuahua es incondicional y, como se puede comprobar en cada uno de sus planes, se ha convertido en su mejor compañero de viaje. No solo eso sino que nos deja las imágenes más simpáticas: metido en el bolso de la actriz, en su chaqueta o incluso en su mano, es imposible no rendirse a las cómicas instantáneas de este animal. Ayudan, claro, ese "estilo informal" de Pilaf, siempre con el pelo al viento, y sus expresiones pues parece que posara cada vez que ve el flash de la cámara.

Demi Moore disfruta de un 'glorioso día' en Ascot con su perrito como gran protagonista

El can es famoso no solo por tener una dueña de apellido tan ilustre sino porque podría batir algún récord sin dudarlo. Como se suele decir las mejores esencias vienen en frascos pequeños y, en el caso de Pilaf, su tamaño es precisamente el que le ha dado más valor. Su dueña, orgullosa de su pequeño tesoro, ha asegurado que bien podría optar al Guinness al perro más pequeño del mundo pues no es mayor que un billete de cien dólares. No sería un éxito que se le subiera a la cabeza porque Pilaf está muy acostumbrado a ocupar los titulares. ¡Es lo que tiene ser la mascota de una de las actrices más famosas de la historia del cine!

La última semana del peludo canino ha sido de lo más ajetreada, con una agenda que le ha llevado a pasar por las caricias y mimos de algunos de los rostros más de moda del cine. Estuvo en el programa Saturday Night Life "aplaudiendo" a Dakota Johnson, que no dudó en refugiarle en su vestido para darle calor mientras dormía, y conociendo a Melanie Griffith y Pedro Pascal. Se sentó además en el sofá del camerino como una estrella más, rodeado de las fotos de todas las personalidades que han estado en el espacio de entrevistas.

Y terminó bailando en un concierto, pero no uno cualquiera, un concierto de Madonna en el Madison Square Garden (se puede ver en la imagen superior), uno de los templos neoyorquinos de la música por excelencia. En el escenario además de a la reina del pop se pudo escuchar la música de la rapera dominicana Tokischa, a la que invitó la intérprete a este show. Las dos protagonizaron un momentazo en la televisión española, concretamente en el programa La resistencia, cuando Madonna llamó a la rapera en directo. El presentador David Broncano, atónito, habló con ella durante unos minutos.

Lo que no nos ha contado Demi es si el perro pudo conocer a la "reina" en persona, algo raro pues siempre deja constancia de sus últimas "aventuras". Seguro que al ver estas fotos muchos piensan que Pilaf es una de las mascotas más afortunadas del mundo. Razones no les faltan.