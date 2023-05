¿Dónde lo lleva? Demi Moore sale de paseo con su perrito de esta manera tan original

Demi Moore acaba de ser abuela por primera vez a sus 60 años, una alegría para la intérprete que es una orgullosa madre de familia y adora a sus tres niñas. Con la mediana de ellas precisamente se ha dejado ver dando un paseo por las calles de Nueva York, unas imágenes que nada tendrían de especial si no fuera por un divertido detalle. Tanto Scout, de 31 años, como su madre optaron por ropa cómoda e informal para pasar un rato juntas, combinando algunos complementos como el bolso blanco que ambas llevaban o las gafas de sol.

Pero en el paseo les acompañaba alguien más. Sí, sí, aunque a simple vista no lo veas, madre e hija se llevaron a la mascota de Demi, Pilaf, a esta cita. Aprovechando el sol que lucía en la Gran Manzana, el chihuahua salió con ellas pero no correteó por la acera como se podía esperar. De hecho es un poco complicado encontrarle en estas imágenes si no miras bien. ¡Juguemos a buscarle! No está en el suelo, no está en el bolso de la actriz. ¿Le encuentras?

Como si de aquel famoso libro "buscando a Wally" se tratara, hay que aguzar un poco la vista para darse cuenta de que está metido en una especie de bolsillo que tiene la intérprete de Proposición indecente en el jersey. En la parte delantera de su abdomen asoma una diminuta cabecita peluda y una patita igual de pequeña. Como dijo hace poco la actriz, Pilaf podría optar perfectamente al título Guinness del perro más pequeño del mundo, pues no es mucho mayor que un billete de cien dólares. Así de cómodo viajaba el can con su dueña, que sin duda está en una etapa de su vida un tanto agridulce.

A la alegría por la reciente maternidad de su primogénita Rumer se une la preocupación por el estado de su exmarido, Bruce Willis. La expareja mantiene una excelente relación a pesar de su separación por lo que Demi es uno de los grandes apoyos de Willis tras el diagnóstico de demencia frontotemporal que recibió el actor. Los signos de afasia que empezó a manifestar motivaron su retiradas del cine, una noticia tras la que su familia y sus fans se han volcado con el actor. A lo largo de este último año la familia ha hecho una piña en torno al intérprete.