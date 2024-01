La fobia que ha obligado a Chenoa a abandonar en ‘El Desafío’

Chenoa ha abandonado una de las pruebas de El Desafío. La artista se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, tras dar el salto como presentadora de Operación Triunfo y ser concursante del programa de Antena 3, pero el camino no siempre es fácil. El tercer programa ha traído uno de los retos más complicados para la cantante, quien se ha tenido que enfrentar a Pablo Castellano. Ambos participantes han tenido que cruzar un camino de obstáculos a una gran distancia del suelo con un segway. Sin embargo, debido a su fobia a las alturas, Chenoa ha abandonado y no ha superado el reto semanal.

"Yo creo que he estado toda la semana durmiendo con mi amiga la fobia. La fobia a la altura no se cura de sopetón, ni de un día para otro. Incluso volar en avión me conlleva un problema, siempre desplazarme y, bueno, me da taquicardia, se me seca la boca, es una fobia bastante horrible", ha comenzado diciendo Chenoa a Roberto Real, durante el momento previo a enfrentarse al que ha sido uno de sus mayores desafíos hasta la fecha dentro del programa. "Subir a la escalera me conlleva ya un trauma, no te puedo decir nada positivo de esto. Es como un salto de fe, pero al menos lo intentaré", ha continuado confesando. Ya con todo el equipo preparado y subida a la plataforma, la presentadora de Operación Triunfo ha comenzado a sentirse presa del miedo: “No puedo. Te lo juro. Es fobia. No puedo. No me gusta ni caerme. Es una cosa horrible. Perdón por el tiempo", ha expresado a sus compañeros, quienes no han dejado de animarla desde el plató.

Tras un primer intento en el que ha dado varios pasos, pero no ha conseguido el objetivo, Chenoa ha aceptado una segunda oportunidad. En ese mismo momento, no ha podido contener las lágrimas y ha retrocedido hasta la casilla de salida, para abandonar la prueba. “Voy a desmayarme en medio del desafío. No puedo continuar… Me voy a pasar todo el programa llorando", ha expresado. Ante la emoción de la artista, Roberto Leal no ha tardado en acudir a ella para mostrarle todo su cariño: "Un fuerte aplauso para El Desafío porque esto también es enfrentarse a sus miedos e intentarlo por segunda vez para finalmente tomar esa decisión tan importante para ella como es abandonar la prueba", le ha dicho entre aplausos. Al igual que el presentador, sus compañeros también se han fundido en un emotivo abrazo con la intérprete de Cuando tú vas.

Las palabras de los jueces a Chenoa

A pesar de no haber superado la prueba semanal, los jueces de El Desafío han querido recalcar el valor que ha tenido Chenoa de haberse enfrentado a uno de sus mayores miedos. "Lo que hemos visto muestra que este programa es verdad. A ti, Chenoa, decirte que muchísimas gracias por intentarlo. Por lo menos, has intentado superar esa fobia, pero también pones en valor lo que ha hecho Pablo. Es la prueba en altura más difícil que hemos hecho", ha comenzado diciendo Juan del Val. “No es por repetirme, pero admiro mucho a Chenoa. Me ha parecido muy valiente y una gran luchadora por enfrentarse a sus miedos. Hay que pensar en lo positivo. No ha vencido a sus fobias, pero a cambio ha recibido el cariño de sus compañeros y todos los unos del jurado”, ha añadido Santiago Segura. Tras estas palabras, la artista ha mostrado la conformidad con las valoraciones del equipo: “No era solamente la altura, era que cuando me caía, el no tener los pies en el suelo, para mí es otra fobia más. No es solo una. Se juntan varias. A partir de ahí caigo en bucle. Esas fobias lo que me producen es un absoluto bloqueo para mí”, ha contestado.