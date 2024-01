El romance secreto de Luke Perry con Madonna, contado por Tori Spelling

Tori Spelling ha dado a conocer un romance hasta ahora desconocido por todos entre su coprotagonista en Sensación de vivir (Beverly Hill 90210) el fallecido Luke Perry, al que consideraba un gran amigo, y la mismísima diva del pop Madonna. La actriz e hija del productor Aaron Spelling ha hecho esta revelación en el podcast de Jennie Garth -Kelly en la mítica serie-, que ha dejado a todos boquiabiertos. En él ha confesado cómo el rompecorazones de los 90 le habló de su reciente relación con la cantante de Material Girl.

"Nunca olvidaré que me llevó a su camerino y me lo contó", reveló Spelling, que en más de una ocasión ha contado lo grandes amigos que eran. "Me sentí que confiaba tanto en mí. 'Oh, Dios mío, me está hablando de Madonna'".Tori Spelling explicó que Luke Perry, que falleció en marzo de 2019 a los 52 años, incluso la invitó a escuchar un mensaje que recibió de la reina del pop en un contestador automático. "Pensé: 'Eres la persona más genial del mundo'. Uno, porque eres Luke Perry, y dos, porque Madonna te quiere'". La reacción de asombro de Jennie Garth ante estas palabras no se hizo esperar. "¿Lo sabías?". a lo que Tori contestó: "Jen, te ocultamos estas cosas porque querrías escucharlas", bromeó.

Madonna y Luke Perry fueron vistos por primera vez en un evento de la Fundación para la Investigación del SIDA en el Hotel Beverly Wilshire en Los Ánegeles. Madonna había llamado personalmente a Luke Perry para pedirle que le entregara un premio en el evento después de que Elizabeth Taylor enfermara de gripe y no pudiera concederle el galardón. El actor pensó que la llamada se trataba de una broma, pero finalmente accedió y mientras estaban en el escenario se fundieron en un beso, lo que suscitó rumores de romance, según Vanity Fair.

Después de la relación con la intéprete de Vogue, Perry se casó con Rachel Sharpe en 1993, y la pareja estuvo unida una década, en la que nacieron sus dos hijos: Jack, que ahora tiene 26 años y es un luchador profesional, y a su hija Sophie, de 23, que es actriz. Madonna, por su parte, mantuvo relaciones con el bailarín Carlos León, padre de su hija Lourdes León, de 27 años, y posteriormente se casó con el cineasta Guy Ritchie, padre de su hijo Rocco, de 23 años. Madonna también tiene cuatro hijos adoptivos: David Banda, de 18 años, (con Ritchie); su hija Mercy James, que acaba de cumplir 18 años, y las gemelas Stella y Estere, de 11 años.