Rocco Ritchie conquista Estados Unidos con su arte arropado por su madre Madonna y sus hermanos

Su madre abarrota estadios de todo el mundo y ahora él ha logrado también que su arte traspase fronteras. Rocco Ritchie, hijo de Madonna, acaba de abrir las puertas de su primera exposición de pintura en Estados Unidos, un hito más en una carrera artística que le está convirtiendo en uno de los nombres de referencia del mundillo. A sus 23 años, el hijo de la artista y el cineasta Guy Ritchie ha dirigido su talento hacia los pinceles y ha cruzado el charco con sus cuadros para llevarlos al distrito artístico de Miami. No podía faltar en la cita su madre, orgullosa y que admiró cada uno de los trazos de su hijo, que se presenta con el nombre de Rhed en los círculos artísticos. "Encantada de tener la noche libre para disfrutar de la última colección de pinturas de mi hijo Rocco, inspirada en los luchadores de Muay Thai" escribió la artista.

Mostró Madonna algunas imágenes de la velada, a la que no acudió sola. Con ella estaban sus hijos David, Mercy y las mellizas Estere y Stella, solo faltó Lourdes, hija mayor de la intérprete. Todos se mostraron interesados en las pinturas de su hermano, como se puede ver en algunas de las imágenes que compartió la artista. Los hijos de Madonna, que esta semana llegaba precisamente a la ciudad con su Celebration Tour, van demostrando su estilo personal en sus elecciones de vestuario, looks con los que reflejan su diferente personalidad.

Así David optó por unos pantalones con brillantes lentejuelas y camisa de escote abierto; Mercy, por un vestido ajustado en tono azul grisáceo con un pequeño volante en el bajo y las mellizas por minivestidos a juego con escote corazón y zapatos bicolor a juego también. Los complementos son algo que les gusta a los hijos de la reina del pop pues llevaban collares y también anillos en tonos plata. Por su parte la artista escogió un traje en tono verde, con un estampado inspirado en motivos vegetales, y sombrero de cowboy blanco, a juego con el color del traje de su hijo.

En la imagen, Madonna con Ingrid Casares y Chris Paciello

La muestra Pack a Punch, firmada por Rhed es una colección de 20 obras que están inspiradas en los luchadores de Muay Thai. Se aprecia así en los lienzos cómo el pintor capta los detalles del cuerpo humano en un momento en el que la adrenalina empieza a fluir, reflejando esos momentos de autodisciplina y concentración de los luchadores. Las posturas en las que presenta las figuras invitan a reflexionar acerca de la noción de uno mismo, tal y como señala la galería. La muestra se podrá visitar pidiendo una cita previa aunque solo estará disponible hasta el 12 de abril.

De izquierda a derecha en la imagen, Belinda Stronach, Ingrid Casares, Gloria Estefan, Rocco Ritchie y Emilio Estefan

Sus influencias artísticas

En declaraciones a Artnet, Rocco asegura que la pintura ha sido para él como una evasión desde que era un niño. "Mis influencias han cambiado con el tiempo y lo que ha sucedido en mi vida me ha llevado a escoger los artistas en los que me fijo. Recientemente me he enfocado en los pintores británicos de los últimos 100 años como Francis Bacon, Freud, Auerbach y David Hockney. Para esta colección me he inspirado especialmente en la muestra de Frank Auerbach en la galería Courtauld: sus trabajos a carboncillo en papel" explicó. La galería destaca que la trayectoria de Rocco en el arte no deja de sumar adeptos y que algunas de sus pinturas ya figuran en las colecciones de nombres como Stella McCartney, Donatella Versace y Lorcan O'Neill.

De izquierda a derecha, Rocco Ritchie, Ingrid Casares, Chris Paciello y Lauren Nicole Goodman

En la muestra, en la que tampoco se vio a la novia de Rocco, la española Olivia Monjardín, estuvieron Ingrid Casares, una de las amigas más cercanas de Madonna desde hace más de 20 años; el productor y músico Emilio Stefan con su mujer, la cantante Gloria Estefan, y su hija Emily; el restaurador y empresario Dave Grutman con su mujer Isabela Grutman; los promotores Alex Pirez y David Martin; el jugador de los Miami Dolphins Duke Riley; el actor y cantante Jeancarlos Canela y el empresario Chris Paciello, además del CEO de Dacra, compañía de desarrollo inmobiliario, Craig Robins.