Rocco, el hijo de Madonna y Guy Ritchie, triunfa como pintor con obras valoradas en más de 100.000 euros

Siendo el hijo de la cantante Madonna y del director y guionista británico Guy Ritchie, no es de sorprender que Rocco haya heredado la vena artística de sus padres. Sin embargo, no deja de sorprender que con solo 21 años algunas de las creaciones pictóricas del joven se vendan en el mercado del arte por más de 100.000 euros, lo que quiere decir que, sin duda alguna, talento no le falta. Las más prestigiosas firmas en galerías de arte se han fijado en su obra y algunas de ellas, como la galería Tanya Baxter Contemporary ha llegado a dedicarle estas palabras al pintor que utiliza el pseudónimo de Rhed para firmar sus creaciones: "Rhed es un joven artista emergente cuyo background cultural es diverso y nada convencional". Minentras disfruta del éxito, Rocco sigue recibiendo clases en Saint Martins, Londres. ¿Quieres ver sus cuadros? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

