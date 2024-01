Máximo Huerta habla de su ruptura con Juan Castillo tras cinco años de amor: 'No me lo he quitado de la cabeza' El escritor, que acaba de publicar su nueva novela y este 26 de enero cumple años, se ha sincerado por primera vez sobre el duelo que atraviesa

Máximo Huerta ha comenzado el año de forma agridulce. Frente a la alegría que ha traído a su vida París despertaba tarde, su nueva novela, encara un complicado momento personal debido al delicado estado de salud de su madre, Clara Hernández, quien padece una enfermedad y "problemas de la vejez", según el literato, que se ha instalado en su Valencia natal para cuidar de ella. A ello se suma la reciente ruptura que ha vivido con Juan Castillo, el que ha sido el hombre de su vida durante los últimos cinco años. Ahora, tres meses después de que trascendiera que habían decidido emprender caminos por separado, se ha sincerado por primera vez sobre el momento emocional que atraviesa y ha mostrado al público su faceta más transparente y cercana.

El duelo de Máximo tras su ruptura

Frente a su gran amiga Toñi Moreno, a quien ha concedido una entrevista motivada por su último lanzamiento, Máximo, que en unas horas soplará las velas de su 53º cumpleaños, se ha sentado en el plató de Gente Maravillosa. Si bien durante el coloquio, de cerca de una hora de duración, el escritor ha abordado asuntos de su intimidad como la situación actual de su madre, de quien ha tenido que "hacer de vigilante de unas circunstancias que no eran bonitas" y en cuyo cuidado está volcado, al mencionar el desamor es cuando se ha dejado ver emocionado: "¿Has tenido muchas rupturas como las de la novela? ¿Te han dejado o has dejado?", le ha preguntado la conductora original del Prat de Llobregat, a lo que él ha replicado "sí, sí, me han dejado".

Sin abandonar la naturalidad que le caracteriza, Máximo ha contado que todavía está haciendo el duelo, pues, según ha confesado, "no me lo he quitado de la cabeza": "Sigue estando ahí el nombre, con lo cual significa que late algo... No sé analizarme", ha añadido, pues, para él, Juan, a quien dedica su última obra, ha sido una de las personas que más le ha marcado. Pese a que ambos siempre llevaron su romance, que saltó a la esfera mediática en verano de 2021, con absoluta discreción y hermetismo, presumían de complicidad y pasiones comunes de cuando en cuando y en ocasiones compartían imágenes juntos y declaraciones de amor en sus perfiles sociales. Ahora todo aquello forma parte del pasado, aunque los recuerdos siempre estarán presentes para ellos.

Un lanzamiento que llega en un momento clave en su vida y en París

"A Juan, por el amor", reza la parte final de la página de dedicatorias, una fantástica forma de cerrar un capítulo a través de un relato marcado por la emoción y la empatía que brindan tanto los fracasos sentimentales como las alegrías amorosas y profesionales y que narra a través del personaje de la modista Alice Humbert y Kiki de Montparnasse. Una obra repleta de carisma y sentimiento que llega en un momento clave en su vida y en la capital francesa, que este 2024 acoge unos nuevos Juegos Olímpicos, un siglo después de los séptimos de la Edad Moderna, de los que precisamente habla el autor valenciano en París despertaba tarde.

