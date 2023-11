Máximo Huerta cancela sus compromisos por la salud de su madre

Máximo Huerta se ha visto obligado a cancelar sus compromisos profesionales por problemas familiares. El escritor y periodista, de 52 años, ha suspendido los eventos que tenía planificados para esta semana y así se lo ha dado a conocer a sus seguidores. "Por asuntos personales me veo obligado a anular mi presentación en el festival Literaktum en San Sebastián" y "por motivos personales no estaré presentando el evento. Mis disculpas" eran los motivos que ha expuesto sin querer entrar en más detalles.

La madre de escritor, Clara Hernández, está muy delicada de salud, según adelantó el diario El Mundo y por este motivo se ha visto obligado a suspender las presentaciones que tenía esta semana. "He cancelado el evento de esta tarde -lunes, 13- en los Premios Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, el evento de mañana en un congreso literario de San Sebastián y un galardón que me entregan el fin de semana en Madrid”, relataba al citado medio. "Lo urgente es lo importante", señalaba haciendo referencia a que el estado de salud de su madre está por encima de todo.

El escritor es hijo único y está volcado en el cuidado de su progenitora, cuya salud se ha visto resentida en los últimos días. En su úlima visita a El Hormiguero ya contó que padecía muchos problemas como dos tumores graves, varias intervenciones quirúrgicas o la demencia, que a veces le impedía reconocer a su propio hijo. "Está muy mal, como muchas personas en este país. Por las mañanas soy su hermano, por las tardes soy su hijo", lamentaba Máximo. Sobre esta dolencia, Huerta también se ha pronunciado en su perfil oficial: "Los días que mi madre no me reconoce es como si no tuviera patria".

El que fuera ministro de Cultura y Deporte de España siempre tiene palabras de cariño y admiración hacia ella. "Soy consciente de que mi madre habría sido más feliz sin mí" es la frase con la que abre última su novela titulada Adiós, pequeño, que rinde homenaje a esas madres que no eligieron su vida. "Mi madre habría viajado, habría hecho lo que hubiera querido, habría probado con otros hombres, no solo con mi padre...", explicó el escritor, que vive por y para ella. "Yo quiero morirme tranquilo y, sobre todo, que ella se muera feliz", fueron las emotivas palabras de Máximo en su entrevista con Pablo Motos en televisión.

