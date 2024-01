¿Sabes por qué Selena Gomez y Emily Blunt se tapan la boca en su última imagen?

Loading the player...

Selena Gomez y Emily Blunt han coincidido en la pasada edición de los AFI Awards 2024, celebrada en el hotel Four Seasons de Beverly Hills. El American Film Institute ha reconocido las mejores películas y series del año durante una velada en la que las dos actrices han posado divertidas en una imagen que está siendo muy comentada. En la fotografía podemos ver a las dos intérpretes tapándose la boca con la mano, pero, ¿a qué se debe esta inusual manera de posar ante las cámaras? Ha sido la propia protagonista de Only Murders in the Building, Selena Gomez, quien se lo ha querido aclarar a sus más de 429 millones de seguidores. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

