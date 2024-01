La desconocida historia de Benny Blanco, novio de Selena Gómez: de dormir en la calle al éxito mundial

La relación de Selena Gómez con Benny Blanco ha acaparado decenas de titulares, no solo porque la artista vuelva a estar enamorada, sino porque muchos cuestionan el estilo quizá demasiado desenfadado de Blanco. Dicen que la pareja no pega en definitiva. Pero ¿cómo se va a interponer esto en el camino del amor? En este caso a la intérprete le importan poco los comentarios pues está feliz con Benny, con quien salía en secreto desde hace unos seis meses. "Me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta. Es absolutamente mejor que nadie con quien haya estado" escribió ella en sus perfiles. Más claro no puede decirlo. Lo cierto es que tras ese aspecto que algunos tachan de poco elegante, se esconde uno de los productores musicales más destacados del panorama. Y no solo eso, sino que su éxito esconde una historia que demuestra cómo ha luchado para llegar donde está.

Benjamin Levin, así es su verdadero nombre, nació en Virginia, Richmond, Estados Unidos, en 1988 y desde muy pequeño supo que lo suyo era la música. Tenía unos cinco o 6 años cuando empezó a jugar con los sonidos y mezclar audios. A los 9 ganó un concurso que le permitió visitar un estudio de grabación, donde años después se convertiría en un "creador de hits" como él mismo se define. Sus primeros temas eran horribles, ha dicho, pero llamaron la atención de un productor en Columbia Records que no llegó a materializarse. Su tenacidad le llevó a crear una cuenta en MySpace para contactar con diversos profesionales y, tras llamar a muchas puertas y pese a su juventud, logró unas prácticas con el productor Disco D, ya fallecido, que popularizó el sonido ghettotech, y con Dr. Luke.

"En la era MySpace empecé a escribir a todo el mundo. ¡A todo el mundo! Y, de repente, un montón de gente era mi amiga en la red social. Habían algunos amateurs y otros que trabajaban para compañías. Y, a los 16, logré conocer a algunos. Le decía que sí a cualquiera que quisiera quedar conmigo. Incluso, a los 17 años, viajaba a Nueva York a quedar con algunos y como no tenía contactos ni donde dormir, dormía en los parkings de algunos McDonald's, como el de Times Square", reveló en el podcast And The Writer Is... Unos comienzos sin duda complicados en los que hizo casi cualquier cosa por lograr su sueño.

Una trayectoria de éxito

Con el apoyo de sus padres se matriculó en ingeniería de sonido, pero la necesidad de dinero le llevó a hacer algunos trabajos ilegales (vendiendo sustancias prohibidas). El destino sin embargo le tenía reservado un futuro mejor y él dejó atrás aquella etapa después de que se cruzara en su camino por casualidad el productor Disco D, uno de los más importantes de Estados Unidos. Lo que comenzó con una simple reunión para tomar algo y pedirle opinión sobre algunos sonidos se convirtió en varias colaboraciones. Entonces pudo demostrar Benny su talento. Desde entonces no ha parado de subir escalones. Ha trabajado con Kanye West, Calvin Harris y BTS, y aparece en los créditos de canciones como Moves Like Jagger de Maroon 5, Love Yourself de Justin Bieber, Diamonds de Rihanna, I Kissed a Girl de Katy Perry y Circus de Britney Spears. Está detrás del éxito de nombres como Kesha, Ed Sheeran y Shawn Mendes.

Por supuesto ha trabajado con Selena Gomez en canciones como Good for You y Same Old Love, sencillos que llegaron al Top50 global de Spotify. A pesar de semejante currículum, el músico habla de su trabajo asegurando que no existe una personal fórmula del éxito. "La gente siempre me pregunta cuál es el secreto? ¡Y ojalá lo supiera! Si supiera cuál es la fórmula, simplemente la repetiría. Yo lo único que hago es sentarme en el estudio, jugar con mis pulgares, hacer chistes y, la verdad, todavía no entiendo cómo mantengo este trabajo. Es decir, soy un idiota. No sé, supongo que hay cosas que me salen de forma natural, como los coros. Pero, por ejemplo, no sé por qué funcionaron mis temas más importantes", dijo en declaraciones al Sydney Morning Herald.

Más de 100 millones de álbumes en todo el mundo

La cuestión es que funcionan y las cifras así lo reflejan: ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo gracias a su trabajo con los citados artistas y ha fundado además dos sellos discográficos en colaboración con Interscope Records, Mad Love Records y Friends Keep Secrets. Con una fama así es inevitable que se le acerquen muchos fans, a pesar de que él no sube al escenario. Eso es quizá lo que menos le gusta de la etapa en la que está. "Salgo a la calle y, a veces, tengo que espantar a la gente, porque se me acercan como ocho o nueve. Y, definitivamente, eso no es lo mejor. Es la parte difícil de nuestro trabajo", dice.

Sin duda su relación con Selena Gomez le ha colocado en el centro de atención de los flashes. La pareja ha mantenido durante unos seis meses su noviazgo fuera del foco hasta que, quizá porque avanza con paso firme, han decidido contar que están juntos. Su reciente aparición en los Globos de Oro y las imágenes que comparte la artista en sus perfiles sociales dan una idea de lo felices que son, ajenos a los comentarios. Ella se ha declarado muy enamorada asegurando que nadie la ha tratado nunca como él. No cabe duda, ¡es amor!