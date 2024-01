Dua Lipa empieza el año con nuevo novio, ¡descubrimos quién es!

El 2024 ha empezado por todo lo alto para Dua Lipa (28 años). Tras causar sensación con su look en los Globos de Oro, la artista británica ha vuelto a acaparar titulares, aunque por un motivo bien distinto. En esta ocasión, la intérprete de Dance the Night, Levitating y Physical se ha convertido en noticia por su vida amorosa, ya que ha sido fotografiada en actitud cariñosa con el actor y modelo británico Callum Turner (33 años).

Solo ha pasado un mes desde que conocimos su ruptura con el director de cine francés Romain Gavras, pero parece que su corazón vuelve a latir con fuerza. Así lo demuestra un vídeo en el que se les ve juntos disfrutando de la fiesta privada que tuvo lugar este miércoles por la noche después del estreno de la nueva serie de Turner, Los amos del aire, en Los Ángeles.

La diva de la música y el actor se mostraron de lo más cariñosos y, tal y como han informado algunas fuentes a TMZ y Page Six, estuvieron bailando e incluso aseguran que se dieron un beso. "Es algo muy nuevo, pero están locos el uno por el otro", afirman desde su entorno, explicando que: "Ella fue al estreno para apoyarle".

Callum fue uno de los grandes protagonistas de esta noche tan especial en la que presentaron por todo lo alto Los amos del aire, que se estrenará el próximo 26 de enero. La nueva ministerie de Apple TV+ está producida por Tom Hanks y Steven Spielberg y en el reparto se encuentran también Rafferty Law, hijo de Jude Law, Austin Butler (que el año pasado estuvo nominado al Oscar por su papel en Elvis), Barry Keoghan (Saltburn) y Sawyer Avery Spielberg, que es el hijo de Steven Spielberg.

El actor se mostró muy feliz y orgulloso de poder formar parte de este proyecto tan importante y no dejó de sonreír y divertirse durante la presentación, que se celebró en el Regency Village Theatre de Los Ángeles. Callum Turner, conocido por sus papeles en La última carta de amor, Animales fantásticos o Reina y Patria, se ha convertido en uno de los nuevos chicos de moda. Además del esperado estreno de Los amos del aire, también protagoniza la última película de George Clooney, The Boys in the Boat.