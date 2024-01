El hijo de Steven Spielberg de 31 años, presenta su último trabajo como actor al lado de su padre

Loading the player...

Steven Spielberg (77 años) es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine a nivel mundial. Películas como Jurassic Park, En busca del arca perdida, E.T. El extraterrestre, Tiburón, o Encuentros en la tercera fase no solo han marcado a varias generaciones de amantes del séptimo arte, sino que además quedarán grabadas en nuestro recuerdo como auténticas joyas cinematrográficas. El reconocido cineasta, que ha estado casado en dos ocasiones, ha tenido 7 hijos, Sawyer Spielberg es el segundo hijo biológico junto a su actual mujer Kate Capshaw, y quien ha decicido seguir los pasos de su padre en el cine, pero en su caso, como actor. El intérprete acaba de acudir acompañado por el prestigioso director de cine y su mujer, Raye Levine, a la premiere de su último trabajo, Los amos del aire, una serie que podrá verse en Apple TV+ y que ha producido Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman. ¿Quieres conocer los detalles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

