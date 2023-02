La desconocida familia de Spielberg, el Rey Midas de Hollywood: casado en dos ocasiones y padre de siete hijos artistas

Steven Spielberg, el maestro de todos los maestros del séptimo arte, ha recibido el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín a toda su trayectoria. El cineasta de La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan e Indiana Jones y el Templo maldito se dio un baño de masas a su llegada a la capital alemana donde todavía el Rey Midas del cine no había recibido un premio, aunque resulte difícil de creer. Del brazo de su esposa, Kate Capshaw, hizo su aparición en la alfombra roja de la Berlinale, donde posó con un peluche de ET, una de sus películas más icónicas, se fotografió con cada uno de sus fans y en la ceremonia recibió el premio de manos de otro genio, pero de la música, el cantante Bono, de U2, gran admirador de la carrera del cineasta.

Spielberg llega a Berlín en plena carrera por los Oscar. Su película Los Fabelman es una de las favoritas de la 95ª edición de los Premios de la Academia y con ella competirá por el cuarto Oscar.de su carrera -tiene tres como mejor director y mejor película por La lista de Schindler y mejor director por Salvar al soldado Ryan-. Se trata de su película más personal y biográfica, porque está inspirada en algunos sucesos que le ocurrieron a él. "Los Fabelman ha sido muy difícil para mí, porque estaba contando una historia con muchas partes divertidas, pero con muchas partes traumáticas, e incluso recrear esas escenas resultó muy difícil; por eso se ha convertido en el trabajo en el que estoy quizá más involucrado emocionalmente”, confiesa el director, que le dedica la película a su madre fallecida.

'Mis filmes son como mis hijos, no tengo ninguno favorito'

Después de más de cinco décadas en el cine y más de sesenta títulos en su haber, el laureado director, cuyo patrimonio según Forbes asciende a 3500 millones de euros, asegura que no tiene ninguna película favorita de entre los grandes éxitos que ha cosechado en toda su carrera. "Aunque suena a cliché, mis filmes son como mis hijos, no tengo ninguno favorito". Más allá de sus éxitos en el cine, repasamos la vida personal de este genio de las artes que ha estado casado en dos ocasiones y ha llegado a tener siete hijos, entre hijastros, hijos biológicos y adoptados, dedicados todos ellos al mundo artístico.

Spielberg, a sus 76 años, disfruta de una vida plena junto a su segunda esposa, Kate Capshaw, con quien lleva casado más de tres décadas y tiene siete hijos. Anteriormente el director estuvo casado con la actriz Amy Irving, con la que firmó uno de los acuerdo de divorcio más caro de Hollywood. Él tuvo que pagarle a ella la mitad de lo que había ganado en su carrera en el cine durante el tiempo que estuvieron juntos, lo que ascendía a 100 millones de dólares, una cifra astronómica para la época.

En la reciente entrega de los Globo de Oro, donde fue galadonado con el premio a mejor director y mejor película dramática, tuvo una dedicatoria muy especial para su mujer Kate Capshaw. "He antepuesto muchas otras cosas antes de contar esta historia, aunque ya la había presentado en fragmentos a lo largo de mi carrera en películas como E.T. o Encuentros en la tercera fase”, señaló Spielberg "Fue mi mujer la que me dijo: 'Tienes que contarla", y a ella se lo agradeció.

Jessica Capshaw, la más conocida

El cineasta y la actriz se casaron en 1991 y juntos han formado una familia numerosa de siete hijos, dos de sus respectivas relaciones anteriores, tres biológicos y otros dos adoptados.Jessica Capshaw, de 46 años, es quizá la más célebre del clan gracias a que se ha sabido labrar una carrera como actriz que incluye series de un gran éxito como Anatomía de Grey. Jessica es hija del primer matrimonio de Kate con Robert Capshaw, a la que Spielberg apadrinó tras casarse con su actual esposa. Se casó en 2004 con Christopher Gavigan, empresario y cofundador junto con Jessica Alba de The Honest Company, y son padres de cuatro hijos. A Jessica le siguen Max Spielberg, Theo Capshaw, Sasha Spielberg, Sawyer Spielberg, Mikaela Spielberg y Destry Spielberg.

Max Spielberg, de 37 años, nació del matrimonio del cineasta con Amy Irving. Sus padres se casaron en 1985 y lo recibieron como su primer y único hijo juntos en el mismo año.Trabaja como diseñador de videojuegos para Electronic Arts, la empresa detrás de grandes éxitos como FIFA o Battlefield, y quizá es el más alejado del mundo del cine.

Theo Capshaw, de 34 años, fue adoptado por Kate antes de casarse con Spielberg, él también ha probado suerte en el mundo de la música. Después de haber desempeñado labores técnicas en algunas de las películas de su padre, hace una década debutó como guitarrista en la banda de rock fundada por su hermana Sasha, Wardell.

Sasha Spielberg, de 32 años, es la primera hija biológica de Spielberg y Capshaw. Probó suerte en el cine con papeles en La terminal o Indiana Jones y el reino de la calavera, así como algunos títulos del cine indie, Los chicos están bien o El arte de pasar de todo, pero parece más interesada en el mundo de la canción. Canta bajo el pseudónimo de Buzzy Lee y está comprometida desde hace un año con Harry McNally, hijo de un conocido empresario hostelero de Nueva York.

VER GALERÍA

Sawyer Sielberg, de 30 años, es el hijo menor del aclamado director, debutó en el cine con una película de terror. Después de realizar varios cameos en algunas de las películas de su padre como Los archivos del pentágono o Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, demostró sus dotes artísticas con su primer papel protagonista en Honeydew, una cinta de terror de lo más espeluznante.

Mikaela Spielberg, a la que Kate Capshaw y el director de Poltergeist o Tiburón, adoptaron hace 26 años siendo solo un bebé, es quizá la más polémica de todos sus hijos. Después de vivir una primera experiencia como stripper, anunció que dedicarse por completo al cine de adultos, una noticia que sus padres recibieron "intrigados, pero no enfadados". Su nombre artístico es Sugar Star.

Destry Allyn Spielberg, de 26 años, comenzó su carrera como modelo y llegó a firmar un contrato con la prestigiosa agencia DT Model Management. También ha querido hacer sus pinitos en el cine sin hacer uso de su famoso apellido y debutó hace tres años en el cine con una película indie, Mass Hysteria. Ha dirigido varios cortos, entre ellos el último titulado Let Me Go the Right Way, y en la película Rosie, ejerce como actriz, directora y productora.