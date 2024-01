Marc Clotet: de su preciosa familia junto a Natalia Sánchez a su nueva aventura en 'Bake Off' El actor barcelonés está dispuesto a sorprendernos con sus dotes como repostero

Ha arrancado una nueva edición de Bake Off: famosos al horno y, como siempre, los concursantes ya han empezado a acaparar titulares. Uno de los que más curiosidad ha generado entre los telespectadores ha sido Marc Clotet (43 años), que va a mostrar su nueva faceta como repostero. Todos le conocemos por sus trabajos como actor, pero ahora el catalán está dispuesto a sorprendernos con sus dotes culinarias. "Empieza mi aventura más dulce... Gracias por dejarme volver a disfrutar como un niño programa tras programa y al resto de compañeros de viaje por hacer que esté siendo increíble. ¡Encendemos los hornos!", ha escrito emocionado en sus redes sociales junto a esta foto.

Su carrera profesional

Marc, que comenzó a estudiar ADE (Administración y Dirección de Empresas) seguramente no se imaginaba que su futuro iba a estar encaminado hacia otra profesión totalmente distinta. Al principio hizo pequeños papeles en alguna serie de TV3 y en 2008 formó parte de la 12º temporada de la serie El Comisario, pero la verdadera fama le llegó al unirse al reparto de Física o Química interpertando al profesor de Educación Física Vicente Vaquero.

Durante estos años le hemos visto en películas como La estrella y La voz dormida, que le dio la nominación al Goya como mejor actor revelación en 2012, las series Amar es para siempre, El caso. Crónica de sucesos y Madres. Amor y vida; y la miniserie Gernika bajo las bombas; además de la telenovela mexicana Por amar sin ley. El pasado verano estuvo en Uruguay rodando la película Parking junto a La China Suárez. "Gracias por ser la mejor compañera de viaje, y a todo el equipo de esta producción por hacer posible la magia del cine", dijo.

Su mayor orgullo

En el terreno sentimental, tras poner punto y final a su mamtrimonio con Ana de Armas, Marc Clotet encontró la felicidad al lado de Natalia Sánchez, con la que ha formado la familia que siempre soñó. Los actores se conocieron en la obra de teatro Amantes en 2013 y ya nunca más volvieron a separarse. "Marc me conquistó así hace unos cuantos años... Moraleja: nunca subestimes el poder de unos crepes", contó la actriz en una ocasión. A lo largo de esta década que llevan juntos, la protagonista de Los Serrano y el concursante de Bake Off han demostrado no solo que son una de las parejas más consolidadas de nuestro país, sino que, además, forman un gran equipo.

El 8 de enero de 2019 nació su primera hija, Lia, y el 19 de mayo de 2020 vino al mundo el pequeño Neo. La familia ha estado varios años viviendo en Cataluña, sin embargo, hace unas semanas anunciaron que han decidido mudarse. "Trasladamos el campamento base a Madrid (aunque el AVE seguirá siendo nuestra segunda casa). ¡Qué ganas de esta nueva etapa llena de proyectos y de poder volver a disfrutar de una ciudad donde pasé una década maravillosa y en la que tengo a tanta gente a la que quiero! Querida Madrid, ¡allá vamos!", fue el mensaje que compartió la actriz.

Su tradición para empezar el año

La pareja y sus hijos han convertido en tradición el posado con hacen cada 1 de enero para darle la bienvenida al nuevo año. "Este año, más que nunca, que esté lleno de salud, paz y felicidad!", escribió Clotet, mientras que Natalia escribió un texto mucho más extenso para contar que habían sido unas navidades "un poco accidentadas".

"Hemos estado de urgencias en urgencias porque Lia y yo cogimos Gripe A, con tan mala suerte que, cuando parecía que la habíamos superado y que ya estábamos como rosas, a ella le evolucionó en neumonía y a mí en otra sobre infección con pleuritis que, hasta hoy, no me dejaba ni hablar. Por suerte, los antibióticos parecen estar haciendo su trabajo y, aún que van despacito, empezamos a ver un poquito la luz. Dicen que 'lo que mal empieza, bien acaba' así que creo que este 2024 va a ser maravilloso", confesó.