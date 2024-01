Lara Álvarez se rompe tras la actuación de una embarazadísima Melody en 'La mejor generación'

El estreno de La Gran Generación la pasada noche del lunes en Telecinco ya nos ha dejado en su primer episodio momentos para el recuerdo. Y es que la presentadora del programa, Lara Álvarez, no pudo aguantar las lágrimas tras contemplar maravillada la excepcional actuación de Melody, que versionó la canción ¿Quién es él?, de José Luis Perales. “Gracias por este momento mágico, Melody”, declaró emocionada.

El programa que conduce la presentadora asturiana congrega a tres equipos generacionales, cada uno formado por tres cantantes, y capitaneados por el actor David Fernández, la humorista Ana Morgade y la influencer Esperansa Grasia, en una competición de música, humor y entretenimiento que tiene como objetivo demostrar al público quién es la mejor generación.

En este primer capítulo, Melody, Maverick y Marta Sánchez se enfrentaban en un duelo de canciones de los 80 y la cantante sevillana decidió interpretar el famoso tema ¿Quién es él? de José Luis Perales. “Es una canción con mucho sentimiento que me permite abrirme por los cuatro costados. Los ochenta no solo son neones y purpurina”, explicó.

La actuación de Melody sobre el escenario, y con el embarazo ya muy avanzado, dejó a todos los presentes con la boca abierta. En especial a Lara Álvarez, que no pudo contener las lágrimas. “Madre mia, Melody, lo que acabamos de vivir aquí. ¡Que levante la mano quien no se haya emocionado!”, exclamaba. “Eres preciosa, para mí es un honor haber podido compartir este momento con todos vosotros”, contestó la sevillana.

Su capitana, Ana Morgade, no daba crédito. “Qué bonito ha sido … Tengo una ‘peque’ y me han entrado ganas de tener otra”. También quisieron felicitar a la cantante el resto de capitanes. “Brutal, no sé qué más decir. Ahí han cantado dos (refiriéndose al bebé que espera Melody)”, manifestó el humorista David Fernández. “Ha sido una pasada”, afirmaba la TikToker Esperanza Grasia. Por último, terminó el compendio de elogios la cantante Sole Giménez, quien expresó que “realmente, a la persona que más va a emocionar esta actuación es al propio José Luis Perales”.